استعلم الآن عن نتائج الأهلية للدفعة 44 من حساب المواطن

أعلن حساب المواطن السعودي من خلال صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للتدوينات القصيرة “تويتر” صدور نتائج الأهلية للدفعة رقم 44 عن شهر يوليو 2021 وطالب الحساب المستفيدين بالاستعلام عن النتيجة من خلال الرابط الرسمي للبوابة الإلكترونية للبرنامج وكان الحساب قد أودع خلال الشهر الجاري مبلغ 1.9 مليار ريال سعودي دعم للمستفيدين التى اكتملت طلباتهم فى الدفعة 43 لشهر يونيو 2021 لعدد 10.5 مليون مستفيد.

وجاء فى تغريدة اليوم “صدرت نتائج الأهلية للدفعة 44 شهر يوليو 2021 ولمعرفة الأهلية يمكنك الدخول على البوابة الإلكترونية للحساب، وكان سلطان القحطانى المتحدث الرسمي باسم البرنامج قد أعلن بأن حساب المواطن السعودي قد حصل على شهادة الأيزو 2013 بعد تطبيقه أعلى المعايير الدولية فى إدارة حماية المعلومات.

تسجيل الدخول على حساب المواطن.

الانتقال إلى الأهلية واستعراض حالة الأهلية.

فى حالة عدم الأهلية للحصول على الدعم يمكن التقدم باعتراض خلال مدة لا تزيد عن 90 يوماً من تاريخ إيداع الدفعة الأخيرة.

أن يكون المسجل المستفيد من البرنامج سعودي الجنسية.

يستثنى من شرط الجنية ابن وابنه المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل.

أن يقيم المستفيد داخل المملكة بشكل دائم ولا يقيم خارج المملكة أكثر من 90 يوم خلال السنة الماضية.

أن لا يتواجد المستفيد فى أي دار من دور الإيواء الحكومية أو السجون.

لابد أن تكون البيانات التي أفصح عنها المستفيد سليمة ومتوافقة مع بيانات الجهات ذات العلاقة بالمستفيد.

معايير الاستحقاق تعتمد على إجمالي دخل الأسرة وعدد الأفراد وأعمار التابعين إذا كانت أقل من 18 سنة أو أكبر من 18 سنة.

خطوات الاستعلام عن نتائج الأهلية للدفعة 44شروط الأهلية فى برنامج حساب المواطن

يذكر بأن حساب المواطن قد أعلن فى وقت سابق عن إيقاف التسجيل مؤقتاً فى البرنامج بعد صرف مستحقات الدفعة رقم 29 لشهر أبريل 2020 وذلك لتطبيق تعديل ضوابط الدعم الجديدة للمستفيدين من الدعم والتى تشمل الفرد المستقل، وقد وصل عدد المستفيدين من البرنامج حوالي 12.7 مليون مواطن.

موعد إيداع الدفعة 44 من حساب المواطن

سيتم إيداع مبلغ الدعم للدفعة 44 يوم السبت الموافق 10 يوليو 2021 حيث أنه يتم عادة إيداع دعم حساب المواطن فى اليوم العاشر من الشهر الميلادي، وفى حالة ما إذا صادف اليوم العاشر إجازة رسمية أو أسبوعية يتم تقديم الموعد يوم أو تأخيره يوم.