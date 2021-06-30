النمسا: ننسق مع منظمة الأمن والتعاون الأوروبى لإيجاد حلول سلمية للنزاعات

جدة - نرمين السيد - وذكر بيان للخارجية النمساوية، اليوم الأربعاء، أن ذلك جاء فى إطار محادثات أجراها الكسندر شالينبرج وزير الخارجية النمساوى فى فيينا مع آن ليندى وزيرة خارجية السويد والرئيس الدورى لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبى.

وأشار البيان إلى أن المحادثات تركزت حول زيارة ألكسندر شالنبرج، مؤخرا إلى جنوب القوقاز والعلاقات مع روسيا وبيلاروسيا إضافة إلى العلاقات الثنائية بين السويد والنمسا، لافتا إلى تأكيد وزير الخارجية النمساوى أن زيارته إلى جنوب القوقاز مع نظرائه من رومانيا وليتوانيا أكدت أهمية المنطقة بالنسبة للاتحاد الأوروبى، مشيرا إلى أهمية تعزيز التواجد الأوروبى فى هذه المنطقة.

يشار إلى أن منظمة الأمن والتعاون الأوروبى لها حضور منذ سنوات عديدة من خلال مجموعة مينسك "فرنسا وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية" للترويج لحل سلمى للنزاع بين أذربيجان وأرمينيا.