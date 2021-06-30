كيفية الاستعلام عن معاملة في الديوان الملكي برقم الهوية

كيفية الاستعلام عن معاملة في الديوان الملكي للكثير من المحتاجين من أبناء المملكة يقدم لهم الديوان الملكي يد العون والمساعدة الملية أو العلاج خارج البلاد أو داخل المملكة، كما يمكن الاستعلام برقم الهوية من خلال الديوان الملكي عن المعاملة التي يقدمها الديوان مآبين الشكاوى وطريقة التواصل وغيرها خدمات كثيرة يقدمها الديوان، يعتبر الديوان الملكي من أهم المؤسسات التي تعمل تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين مباشرة وأيضا يتيح الديوان الملكي الاستعلام عن جميع المعاملات برقم الهوية وكذلك بسجل مدني بالإضافة إلى البرقيات والاتصالات الخاصة بأرقام الديوان الملكي السعودي، كما أن يمكن التقديم على طلب أعفاء القروض من الديوان الملكي لعجز عن سداد الأقساط المتبقية من القروض، ويمكن التواصل من خلال الموقع الخاص بالمؤسسة أو البريد الممتاز التابع لها إذ يقدم الديوان مساعدات لتحقيق التكافل الاجتماعي وقضاء حاجة المتعثرين ماديًّا ويمكن أيضا التقديم على طلب المساعدة المالية من الديوان الملكي وصيغة نموذج الطلب.

فتح بوابة الديوان الملكي الرسمية. اختيار مستخدم جديد إذا لم يتم عمل حساب من قبل. كتابة البيانات الشخصية لصاحب المعاملة وكلمة المرور وتأكيدها. الضغط على تسجيل الحساب بعد التأكد من البيانات المدخلة. النقر على تسجيل في نهاية صفحة التسجيل. تأكيد التسجيل عقب استقبال رسالة قصيرة على الهاتف . فتح الحساب وإدخال الرقم التأكيدي لتفعيل الحساب . بعد إدخال الرقم السري ورقم الهوية يمكن للمواطنين الاستعلام عن المعاملات في الديوان الملكي.

التسجيل في البوابة الإلكترونية للديوان. كتابة البيانات المطلوبة منها رقم الهوية ورقم نسخة الهوية اسم الأب والجد أو العائلة. وبعد ذلك كتابة رقم الهاتف بالإضافة إلي البريد الإلكتروني. يتم التأكد من البريد الإلكتروني مع كلمة السر وكتابة الرموز التي تظهر. يتم تحديد الشروط الخاصة أنك موافق بالشروط والأحكام. ثم اضغط على كلمة تسجيل. سوف تنتقل إلى صفحة أخرى دون بها الطلب أو المظلمة وإرسالها فور الانتهاء.

كيفية الاستعلام عن معاملة في الديوان الملكي برقم الهويةالتسجيل في بوابة الديوان الملكيرقم التواصل مع الديوان الملكي

تم توفير مجموعة من أرقام الهواتف الخاصة بالمساعدة والدعم الفني للديوان الملكي السعودي، يمكنك من التواصل مع الديوان الملكي بكل سهولة ويبدأ الديوان الملكي استقبال المكالمات من الساعة الثامنة في الصباح وحتى الساعة 12 ظهرًا هذا على مدار الأسبوع بالكامل دون إجازات ومنها :

تم تخصيص رقم موحد للدعم الفني (920022220).

ويمكن الاتصال المجاني من خلال رقم ( 8004000000).

ومن خارج المملكة يتيح لك الاتصال بالديوان الملكي من خلال رقم (920030003).

الدخول إلى موقع الديوان الملكي. تقديم طلب إرسال برقية.

ثم إدخال بيانات ومحتوى البرقية. التأكيد على الطلب والإرسال. كما يمكن إرسال الشكوى أو الطلب إلى الديوان عبر البريد الممتاز

طريقة تقديم شكوى للديوان الملكي

والجدير بالذكر أن الديوان الملكي يوفر قسم خاص للتواصل مع المواطنين بصورة مباشرة لتقديم لهم كل ما يحتاجه المواطن مثل الالتحاق في الديوان الملكي لدفع الديون والقروض البنك لغير القادرين على سداد، وأيضا طرق التواصل مع الديوان الملكي وحالات قبول الطلبات بالديوان وغير الكثير يقدمها الديوان الملكي للأبناء المملكة لرعايتهم والاهتمام بهم.