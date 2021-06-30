الاتحاد الإفريقى والصين يبحثان تعزيز التعاون فى القطاع الصحى والدوائى

جدة - نرمين السيد - بحثت مفوضة الصحة والشؤون الإنسانية والتنمية الاجتماعية فى الاتحاد الإفريقى السفيرة أميرة الفاضل، اليوم الأربعاء، مع رئيس ‏البعثة الصينية لدى الاتحاد الإفريقى السفير ليو يوى شى، سبل تعزيز التعاون فى القطاع الصحى والدوائى.





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