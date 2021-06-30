أخبار اليمن : إصابة 8 مواطنين بقصف صاروخي ومدفعي سعودي بصعدة

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إصابة 8 مواطنين بقصف صاروخي ومدفعي سعودي بصعدة

أصيب ثمانية مواطنين اليوم، بقصف صاروخي ومدفعي سعودي مكثف على مديرية منبه الحدودية بمحافظة صعدة . إصابة 8 مواطنين بقصف صاروخي ومدفعي سعودي بصعدةأصيب ثمانية مواطنين اليوم، بقصف صاروخي ومدفعي سعودي مكثف على مديرية منبه الحدودية بمحافظة صعدة . وأوضح مصدر امني بصعدة أن العدو السعودي استهدف بقصف صاروخي ومدفعي منطقة الرقو بمديرية منبه ما أدى إلى إصابة ثمانية مواطنين بعضهم إصابته خطرة . وأشار المصدر إلى أن طائرات الأباتشي التابعة للعدو السعودي حلقت بكثافة على منطقة الرقو منذ ساعات الصباح الأولى . وأدان المصدر هذه الجريمة بحق المدنيين في ظل صمت معيب من الأمم المتحدة التي تتشدق بحقوق الإنسان.

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