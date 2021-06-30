لمواجهة كورونا.. كوريا الجنوبية تمدد قرار حظر تجمع الأشخاص أسبوع آخر

وقررت السلطات وفقًا لوكالة أنباء "يونهاب" الكورية، اليوم الأربعاء، تأخير إلغاء أو تخفيف القيود المفروضة على ساعات العمل للمرافق التجارية لمدة أسبوع واحد على الأقل.
وكان من المقرر أن يطبق المستوى 2 على العاصمة سول بموجب مخطط التباعد الاجتماعى الجديد المكون من 4 مستويات، والذى كان يسمح بالتجمعات الخاصة لـ6 أشخاص أو أقل.
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