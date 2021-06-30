كندا تدعم برنامج الأغذية العالمى فى لبنان لمساعدة الأسر الأشد احتياجا

جدة - نرمين السيد - أعلن برنامج الأغذية العالمى التابع للأمم المتحدة تلقى مساهمة بقيمة 10.5 مليون دولار كندى "8.7 مليون دولار أمريكى" من حكومة كندا، لتوسيع نطاق المساعدات الغذائية التى يقدمها إلى اللبنانيين الأشد احتياجًا من خلال أحد أنظمة الدعم الاجتماعى الوطنية الرئيسية.





وأكد برنامج الأغذية العالمى أن المساهمة الكندية ستساهم فى تقديم المساعدة التقنية إلى وزارة الشؤون الاجتماعية مع التركيز على قضايا النوع الاجتماعى فى عمليات البرنامج الوطنى لاستهداف الفقر فى لبنان، موضحا أن ذلك يتضمن إجراء أبحاث تتناول احتياجات المرأة واهتماماتها، وعقد تدريب للأخصائيين الاجتماعيين للتعامل بشكل أفضل مع القضايا المتعلقة بالمرأة.

وقال عبد الله الوردات، الممثل والمدير القطرى لبرنامج الأغذية العالمى فى لبنان: "لقد دفع الوضع الاقتصادى فى لبنان بالسكان إلى حافة الهاوية، وبالنسبة لمعظم الأسر اللبنانية، أصبح كل يوم يمثل بداية لكفاح جديد."

من ناحية أخرى، قالت شانتال تشاستيناى، سفيرة كندا لدى لبنان إن بلادها تلتزم بدعم الشعب اللبنانى وضمان تقديم المساعدات العاجلة لإتاحة حصول الفئات الأشد ضعفاً واحتياجًا على الغذاء والحفاظ على سبل كسب عيشهم فى مواجهة الأزمات الحالية.

ويهدف برنامج الأغذية العالمى إلى توسيع نطاق دعمه ليصل إلى 350 ألف شخص شهريًا من خلال البرنامج الوطنى لدعم الأسر الأكثر فقرا فى لبنان "NPTP" التابع لوزارة الشؤون الاجتماعية، وذلك لمساعدة الأسر اللبنانية فى تغطية نفقاتها وسط التراجع الاقتصادى المستمر جراء انهيار العملة والارتفاع الكبير فى معدلات التضخم.