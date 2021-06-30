نتائج السادس الابتدائي ٢٠٢١ جميع محافظات العراق عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

نتائج السادس الابتدائي ٢٠٢١، ينتظر الآلاف من الطلبة والطالبات وأولياء الأمور في جميع المحافظات العراقية ظهور نتائج السادس الابتدائي ٢٠٢١ ولذلك ترتفع مؤشرات البحث بشكل كبير في العديد من المحركات المختلفة من أجل الاستعلام عن النتائج الخاصة بالصف السادي الإبتدائي للعام الدراسي 2021، حيث قامت وزارة التربية والتعليم العراقية بالإعلان عن النتائج بشكل إلكتروني عبر الموقع الإلكتروني الرسمي التابع لها وعبر موقع ناجح ويتم الاعلان عن النتائج في المحافظات تباعًا حيث لا تظهر النتائج في جميع المحافظات في وقت واحد، وفي هذا المقال عبر موقع ثقفني نقدم لكم كافة متابعينا في جميع المحافظات العراقية كافة التفاصيل والمعلومات الخاصة بالنتائج وخطوات الاستعلام بشكل إلكتروني.

نتائج السادس الابتدائي ٢٠٢١

بعدما أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية عن انتهائها من كافة الترتيبات الخاصة بظهور النتائج حيث انتهت من أعمال التصحيح الخاصة بأوراق امتحانات الطلبة والطالبات وكذلك أعمال المراجعة ورصد الدرجات وتجميعها، كما أعلنت الوزارة عن ظهور نتائج السادس الابتدائي ٢٠٢١ في المحافظات تباعًا محافظة تلو الأخرى وحتى الآن قامت الوازرة بالإعلان عن النتائج في العديد من المحافظات وجاء ظهور النتائج بعدما اعتمد السيد الدكتور حسن الديلمي وزير التربية والتعليم العراقي النتائج الخاصة بالصف السادي الإبتدائي للعام الدراسي 2021 والتي يتم الاستعلام عنها عبر العديد من المواقع الإلكترونية الرسمية مثل موقع وزارة التربية والتعليم وموقع ناجح وموقع نتائجنا وغيرها العديد من المواقع الرسمية.

الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي ٢٠٢١

استطاعت وازرة التربية والتعليم العراقية انهاء العام الدراسي بشكل جيد دون حدوث أي إصابات أثناء أداء الامتحانات الخاصة بالطلاب، وقامت الوزارة برفع نتائج السادس الابتدائي ٢٠٢١ عبر الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بها حتى يستطيع كافة الطلبة في جميع المحافظات المختلفة من الاستعلام عنها دون الحاجة إلى الخروج من المنزل أو الذهاب إلى المدارس، وذلك عن طريق الخطوات البسيطة التالية:-