مسبار "لأمل" يلتقط أول صورة للشفق المتخفي على المريخ

أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، يوم الأربعاء، تمكن مسبار الأمل؛ وهو أول مسبار عربي إسلامي، من تصوير ظاهرة الشفق المتخفي على كوكب المريخ.

وكتب الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في حسابه على تويتر "فلا أقسم بالشفق ، والليل وما وسق، والقمر اذا اتسق" صدق الله العظيم ..لأول مرة في تاريخ البشرية يصور مسبار الأمل - أول مسبار عربي إسلامي - ظاهرة الشفق المتخفي Discrete Aurora على الكوكب الأحمر .. لنفتح للبشرية آفاق جديدة لدراسة هذه الظاهرة الكونية الربانية".

وتحدث ظاهرة الشفق المنفصل حول كوكب المريخ، عند تصادم الذرات المشحونة، المنبعثة من الشمس، مع ذرات الغازات المختلفة في الغلاف الجوي للكوكب الأحمر.

وفي فبراير الماضي، وضعت الإمارات العربية المتحدة مسبار "الأمل" الإماراتي في المدار حول كوكب المريخ، لتصبح بذلك أول دولة عربية تصل إلى الكوكب الأحمر.

وفي الشهر نفسه، أرسل مسبار "الأمل"، أول صورة لكوكب المريخ يلتقطها أول مسبار فضائي عربي، وذلك من ارتفاع 25 ألف كيلو متر عن سطح الكوكب الأحمر.

وأظهرت الصورة التي التقطت عند شروق الشمس بركان "أوليمبوس مؤنس"، الذي يعد أكبر بركان على كوكب المريخ وأكبر بركان في المجموعة الشمسية.

ويستخدم المسبار ثلاث أدوات علمية لمراقبة الغلاف الجوي للمريخ، ومن المتوقع أن يبدأ بإرسال المعلومات إلى الأرض في سبتمبر 2021.

ويواصل المسبار مهمته لمدة سنة مريخية كاملة "687 يوما أرضيا"، بحيث تمتد حتى أبريل 2023، لضمان أن ترصد الأجهزة العلمية الثلاثة التي يحملها المسبار على متنه كل البيانات العلمية المطلوبة التي لم يتوصل إليها الإنسان من قبل حول مناخ الكوكب الأحمر.

وربما تمتد مهمة مسبار "الأمل" سنة مريخية أخرى، إذا تطلب الأمر ذلك، لجمع المزيد من البيانات وكشف المزيد من الأسرار عن الكوكب الأحمر.