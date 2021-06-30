منحة يابانية بقيمة 8 ملايين دولار لمواجهة انتشار كورونا فى فلسطين

جدة - نرمين السيد - وقع وزير المالية الفلسطينى شكرى بشارة ووزيرة الصحة مى الكيلة، اليوم الأربعاء، مع رئيس مكتب الوكالة اليابانية للتعاون الدولى "جايكا" فى فلسطين توشيا آبى، منحة يابانية بقيمة 8 ملايين دولار لدعم جهود فلسطين فى مواجهة "كورونا".





وثمن رئيس الوزراء الفلسطينى محمد اشتية - حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية- هذه المنحة المقدمة، معربا عن تحياته لرئيس الوزراء والشعب اليابانى على الدعم المستمر لفلسطين على كل الأصعدة، والذى يساهم فى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

من جانبه، قال توشيا ابى "نقدم هذه المنحة لفلسطين من أجل دعم الاستجابة الطارئة لمواجهة فيروس كورونا، ولن ندخر جهدا للعمل على المستوى الإنسانى والتنموى لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التى تواجهها فلسطين، وسنواصل دعم فلسطين على كل المستويات".