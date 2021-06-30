وضع كوفيدـ19 يقترب من «الكارثة» فـي أندونيسيا

جاكرتا ـ رويترز: قال الصليب الأحمر إن ارتفاع إصابات كوفيدـ19 في إندونيسيا يقترب من حد “الكارثة” بفعل تفشي السلالة دلتا الأسرع انتشارا وزيادة الضغط على المستشفيات.

وسجلت إندونيسيا أكثر من 20 ألف إصابة يومية بالمرض في الأيام القليلة الماضية، في موجة جديدة من الجائحة عززها ظهور السلالة سريعة الانتقال من الفيروس وزيادة السفر بعد انتهاء شهر رمضان.

وقال جان جلفاند رئيس وفد الاتحاد الدولي لجميعات الصليب الأحمر والهلال الأحمر في إندونيسيا “تدفع السلالة دلتا إندونيسيايوما بعد يوم للاقتراب من حافة كارثة كوفيدـ19”، وحث على تحسين توزيع اللقاحات على مستوى العالم.

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