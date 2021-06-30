الـ20 تبحث مساعدة الاقتصاد العالمي .. واستعداد لمناقشة براءات اختراع اللقاحات

■الهند تمنح الموافقة الطارئة لاستخدام موديرنا

■الدنمارك تعتزم شراء «فايزر» من رومانيا

■ اليونان تفتح ملاعبها للمطعمين

■ حصيلة وفيات قياسية جديدة فـي روسيا

■مدارس انجلترا تتطلع لإنهاء قيود العزلة

روما ـ عواصم ـ «الوطن» ـ وكالات:

بحث وزراء خارجية دول مجموعة العشرين “جي 20” استراتيجية مكافحة جائحة فيروس كورونا ومساعدة الاقتصاد العالمي مع استعداد لمناقشة براءات اختراع اللقاحات وذلك خلال لقائهم في مدينة ماتيرا بجنوب إيطاليا.

ويشار إلى أن مجموعة العشرين تضم الولايات المتحدة الأمريكية والصين والهند وروسيا وألمانيا والاتحاد الأوروبي. وتأتي هذه المباحثات قبل انعقاد قمة مجموعة العشرين في روما بنهاية شهر اكتوبر المقبل.

وقال وزير الخارجية الألمانية هايكو ماس إن التركيز ينصب على كيفية مساعدة الاقتصاد العالمي للوقوف على قدمه مجددا بعد أزمة الفيروس ومواجهة التحديات الصحية في المستقبل.

وأضاف” حان الوقت لإعداد هياكل صحية دولية لمواجهة الأزمات الصحية في المستقبل”.

كما أعلن وزير الخارجية الألمانياستعداده، من حيث المبدأ، لإجراء مباحثات بشأن تعليق حماية براءات الاختراع للقاحات فيروس كورونا المستجد.

وقال ماس “أرى أنه يجب التحدث من حيث المبدأ عن إلغاء براءات الاختراع بالنسبة للقاحات”.

وأشار ماس في نفس الوقت إلى أن ذلك سيكون نقاشا رسميا وطويلا للغاية، وشدد على أنه يجب الاهتمام الآن في البداية بتحسين سلاسل التوريد وتوسيع نطاق مرافق الإنتاج في الدول الفقيرة، وأكد قائلا: “لا يتم المساعدة حاليا إلا بما يسير بشكل سريع”.

يذكر أن الولايات المتحدة طرحت تعليق براءات الاختراع للنقاش من أجل زيادة إنتاج اللقاحات للدول الفقيرة. وأعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل معارضتها بشكل واضح لذلك أكثر من مرة ـ بالنظر أيضا إلى مطوري لقاح ألمان مثل شركة “بيونتك”. كما أن المفوضية الأوروبية وبريطانيا تعارضان تعليق حماية براءة الاختراع.

إلى ذلك وافقت الهند على قيام شركة سيبلا للأدوية باستيراد لقاح موديرنا ضد فيروس كورونا للاستخدام الطارئ.

وتعد الهند ثاني أكثر دولة تضررا من جائحة كورونا بعد الولايات المتحدة الأميركية، حيث سجلت 3ر30 مليون حالة إصابة. وتتطلع الهند لتعزيز برنامج التطعيم ضد الفيروس بعد موجة ثانية مميتة من التفشي.

وقال فينود كومار، رئيس قوة المهام المعنية بالوضع الوبائي في الهند” يسرني أن أعلن أنه تم منح التصريح بالاستخدام الطارئ للطلب الذي تم تلقيه من شركة موديرنا عبر شريكها الهندي شركة سيبلا”.

ويعد لقاح موديرنا رابع لقاح توافق الهند على استخدامه بعد استرازينيكا وكوفاكسين وسبوتنك في.

من جانبها تعتزم الدنمارك شراء كمية كبيرة من لقاح فايزر/ بيونتك المضادة لفيروس كورونا من رومانيا، وفقا لما قالته شبكة دي ار، نقلا عن خطاب أطلعت وزارة الصحة الأحزاب عليه في البرلمان.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن الخطاب جاء فيه أن فرصة شراء لقاحات إضافية من رومانيا ممكن في ظل الدعم المنخفض للتطعيم في رومانيا.

وأشارت شبكة جي 4 ميديا الرومانية أن الدنمارك ستشترى نحو مليون جرعة من لقاح فايزر.

وفي أثينا أعلنت الحكومة اليونانية أنها ستسمح للجماهير التي حصلت على لقاح فيروس كورونا فقط بحضور مباريات كرة القدم والأحداث الأخرى بداية من منتصف الشهر المقبل.

وسيُسمح للأندية ببيع التذاكر لنسبة 85 في المئة من سعة الملاعب بداية من 15 يوليو ويجب على المشجعين ارتداء الأقنعة، حتى لو حصلوا على اللقاح.

وفي السابق كانت كافة الأحداث تقام بدون جمهور.

وفي موسكو أعلنت السلطات الصحية الروسية تسجيل 652 حالة وفاة و 20616 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

ووفقا لوكالة “تاس” الروسية فإن هذا هو أعلى عدد يومي للوفيات يتم تسجيله في روسيا منذ ظهور فيروس كورونا بها.

وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة انتشار فيروس كورونا أن إجمالي الإصابات المؤكدة بكورونا ارتفع إلى خمسة ملايين و 493557 إصابة.

كما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 134545 حالة.

وفي لندن يستعد المسؤولون في بريطانيا إلى رفع شرط العزل الذاتي لمدة 10 أيام لأطفال المدارس في إنجلترا، الذين يخالطون مصابين بفيروس كورونا، وهي سياسة تعطل التعليم وتزيد من الضغط على الآباء العاملين.

وقال وزير شؤون المدارس، نيك جيب، لشبكة “سكاي نيوز” “نجري تجارب على الاختلاط اليومي كبديل محتمل للعزل الذاتي”، وأضاف أنه سوف يتم الإعلان عن التغيير قبل 19 يوليو. وقال جيب إن هناك سياسة أخرى يتم النظر فيها وهي تمديد اليوم الدراسي بمقدار نصف ساعة.