الرئيس الجزائرى يعيّن أيمن بن عبد الرحمن وزيرًا أول ويكلفه بتشكيل الحكومة

جدة - نرمين السيد - قرر الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء، تعيين أيمن عبد الرحمن وزير المالية فى الحكومة المستقيلة، فى منصب الوزير الأول (رئيس الوزراء) وكلفه بتشكيل الحكومة الجديدة.





وأفاد بيان للرئاسة الجزائرية اليوم، "طبقا لأحكام الدستور، ولا سيما المادة 91، الفقرتان 5 و7 منه، عيّن اليوم رئيس الجمهورية السيد عبدالمجيد تبون، السيد أيمن بن عبد الرحمن، وزيرًا أول، وكلّفه بمواصلة المشاورات مع الأحزاب السياسية، والمجتمع المدنى لتشكيل الحكومة، فى أقرب وقت ممكن".

يذكر أن بن عبد الرحمن هو ثانى وزير أول يعينه الرئيس تبون بعد عبد العزيز جراد الذى شكلٍ الحكومة فى يناير 2020 وأجرى عليها 3 تعديلات وزارية.

وأجرى الرئيس تبون خلال الايام الماضية مشاورات مع الأحزاب السياسية التى فازت فى الانتخابات التشريعية الأخيرة التى جرت فى 12 يونيو الجارى.