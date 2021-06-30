’’نتائجنا’’ رابط نتائج الصف السادس الابتدائي الدور الأول 2021 العراق moch.gov.iq

نتائج الصف السادس الابتدائي 2021 في العراق. توفره لنا وزارة التربية العراقية للدور الأول الفصل الدراسي الثاني. فقد قام الطلاب والطالبات بأداء الامتحانات للدور الأول خلال شهر يونيو وكانت الاختبارات في مستوي الجميع، ويمكنكم الاستعلام عن نتاءج سادس ابتدائي الدور الأول بكل سهولة، وفق ما جاء من السومرية نيوز، فإن موقع نتائجنا نتائج السادس الابتدائي الدور الأول، تتوفر لكم خلال الأيام الجارية، حيث تم إعلان أسماء الأوائل للمرحلة الابتدائية مؤخراً، وسنرفق لكم رابط نتائج سادس ابتدائي 2021 الآن.

نتائج الصف السادس الابتدائي 2021 في العراق

أعلن وزير التربية الاستاذ علي حميد الدليمي، اعتماد درجة نصف السنة كدرجة نهائية للمراحل غير المنتهية، وانتهاء العام الدراسي في الاول من شهر تموز لعام 2021. الدليمي يثمن جهود الملاكات التدريسية والتربوية، وما بذله طلبتنا الاعزاء وعوائلهم من اجل انجاح العام الدراسي الحالي، ويؤكد انهم يصنعون بذلك مستقبل العراق المشرق.

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ذكرت الوزارة في بيان تلقى “ناس” نسخة منه، (31 آيار 2021)، أن “المديرية العامة للتقويم والامتحانات حددت جملة من الضوابط الزمت من خلالها المديريات العامة للتربية في المحافظات كافة بإتباعها فيما يخص الامتحانات المدرسية للصف السادس الابتدائي التي انطلقت يوم الاحد الموافق 13 من شهر حزيران لعام 2021”.

رابط نتائج السادس الابتدائي 2021 موقع نتائجنا

يمكن لكافة طلاب وطالبات العراق، بجميع المحافظات الداخلية والخارجية، كصلاح الدين، وبابل، وذي قار، ونينوي، والأنبار، والرصافة، وبغداد، وجميع المحافظات أجمع. أن يقوموا بإجراء استعلام عن نتاءج السادس ابتدائي دور أول بكل سهولة وفق الخطوات الآتية:

الدخول إلي رابط الوزارة، وزارة التربية العراقية.

تحديد النتائج للسادس بالدور الأول.

كتابة البيانات الخاصة بكم المطلوبة.

الضغط علي استعلام.

ناجح نتائج سادس ابتدائي الدور الأول ٢٠٢١

أكدت وزارة التربية العراقية، أن عمليات رصد الدرجات وتصحيح الدفاتر قائمة منذ الوهلة الأولي التي انتهت فيها مرحلة الاختبارات، وسيمكنكم الاستعلام عن الدرجات خلال الوزارة، وسنوفر لكم عن طريق ’’موقع ثقفني’’ كل ما يخص النتائج، ويمكنكم بكل سهولة استخدام رابط نتائجنا نتائج الصف السادس الابتدائي 2021 الدور الأول بكل محافظات العراق.