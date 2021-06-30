رابط نتائج المراسلة الجزائر 2021 onefd.edu.dz عبر موقع الديوان الوطني للتعليم والتكوين المهني

رابط نتائج المراسلة الجزائر 2021، من أهم الموضوعات التي يتم البحث عنها اليوم، من قبل الطلاب في جميع ولايات الجزائر بعد أن تم الإعلان عن النتائج في بعض الولايات تباعاً بحسب الانتهاء من الرصد والتدقيق بكل ولاية، ومع نهاية الامتحانات الشهر الماضي وتحديداً يوم 2021/05/18 بدأت اللجان المختصة بالتصحيح عملها على الفور، واليوم تم الانتهاء من كافة الأعمال الخاصة بالتصحيح ورصد الدرجات لنتائج أثبات المستوى، التي تعد من أهم النتائج التي يتم المفاضلة على أساسها في الدخول إلي الجامعات الجزائرية، لذا فهي مهمة للطلاب وتحدد مصير كلاً منهم على حسب نتيجة في هذا الاختبار الهام، ومن خلال موقعكم المتميز ثقفني سنقدم لكم طريقة استخراج النتيجة إلكترونياً.

رابط نتائج المراسلة الجزائر 2021

عملت وزارة التربية الوطنية الجزائرية على أخراج نتائج شهادة المتوسط والمراسلة، في أفضل وضع أمن وقامت بتعقيم جميع المقار الامتحانية مما كان له أكبر الأثر في خروج العملية الامتحانية بدون أصابات كبيرة بفيروس كوفيد 19، واليوم تنتظر الطلاب حصاد تعبهم طوال عام مضى والاطلاع على نتائجهم بواسطة موقع الديوان الوطني للتعليم والتكوين المهني للتعليم عن بعد، وهو الموقع المنوط به رفع النتائج خلال الساعات القليلة القادمة بواسطة أتباع الخطوات التالية.

رابط الديوان الوطني للتعليم والتكوين المهني

من أهم المواقع الإلكترونية التي قامت وزارة التربية الوطنية في الجزائر لإطلاقها، كي تستطيع تقديم العديد من الخدمات لمنسوبي التعليم من خلالها، وأهم هذه الخدمات هي خدمة الاطلاع على النتائج عن طريق أتباع الخطوات البسيطة التالية.

الدخول على رابط inscriptic.onefd.edu.dz. كتابة رقم التسجيل الخاص بالطالب الموجود على الاستدعاء. وتسجيل كافة البيانات المطلوبة بدقة ثم الضغط على النتائج لتظهر في الحال مع تمنياتنا بالنجاح للجميع.

رابط نتائج المراسلة الجزائر دور مايو 2021

تقدم نتيجة أختبار أثبات المستوى إلى الجامعات للتقديم بها وهي شرط أساسي للطالب كي يقبل بالجامعة، لذا تجدها في غاية الأهمية ووجهت وزارة التربية الوطنية الجزائرية الطلاب الحصول على النتيجة عن طريق الإنترنت، وعدم الذهاب إلي المؤسسات التعليمية في ظل أنتشار فيروس كوفيد 19 القاتل، الذي يضرب العالم الآن من فصيلة “دلتا” التمحور الجديد.

نتائج أثبات المستوى الجزائر 2021

تهدف وزارة التربية الوطنية في الجزائر، إلي قياس مدى تحصيل الطلاب من المواد الدراسية التي درسوها من خلال أمتحان أثبات المستوى، أو نتائج المراسلة قبل الدخول إلي المرحلة الجامعية.