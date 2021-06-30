الحكومة الألمانية تطالب مؤسساتها بغلق صفحاتها على فيسبوك حتى آخر 2021

جدة - نرمين السيد - طالبت الحكومة الألمانية، الوزارات والمؤسسات الحكومية التابعة لها بغلق صفحاتها على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" حتى آخر العام الجارى بسبب انتهاكات الموقع لقوانين الخصوصية المتبعة فى ألمانيا وأوروبا بشكل عام.





وقال مفوض الحكومة الألمانية لشؤون حماية البيانات اوريش كيلبر - فى خطاب رسمى صدر هذا الشهر للمؤسسات والوكالات التابعة للحكومة الألمانية - إن "تطبيق فيس بوك لا يوفر طريقة جيدة لإدارة صفحاته الخاصة بالمؤسسات بشكل يتوافق مع قوانين الخصوصية الأوروبية". وأضاف: "أن كلا من تطبيق المحاثات المعروف باسم "كلوب هاوس" وتطبيق الفيديو المعروف باسم "تيك توك" لديهم أيضا نفس أوجه القصور، لافتا إلى ضرورة وقف استخدام هذه التطبيقات حتى يمكن البدء فى التحقيق فى هذه الأمر". وأشار إلى أنه بموجب القوانين الأوروبية، فإن البيانات الشخصية للمتابعين لهذه الصفحات تخضع لنفس القوانين الصارمة لحماية البيانات، وهو الأمر الذى يختلف تماما فى الولايات المتحدة الأمريكية، موضحا أن المكتب الصحفى للحكومة الألمانية حاول الحصول على ضمانات من إدارة "فيسبوك" بشأن الخصوصية، إلا أن الشركة الأمريكية فشلت فى تحقيق ذلك.

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