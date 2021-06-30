رابط نتائج شهادة التعليم المتوسط البيام برقم التسجيل 2021 موقع bem.onec.dz

رابط نتائج شهادة التعليم المتوسط والتي ينتظرها الآن الطلاب في كافة ولايات الجزائر، حيث سيتم نشرها علي موقع الديوان الوطني للمسابقات والامتحانات، كان الطلاب قد انتهوا من أداء امتحانات الفصل الدراسي الثاني دورة ماي وبعد انتهاء الاختبارات بدأت عمليات تصحيح أوراق الإجابات الخاصة بطلاب المتوسط في جميع المواد، وتلاها القيام بمراجعة شاملة للإجابات وسيتم تجهيز كشف نتائج البيام، وسيتم تجميعها، وبعدها سيقوم وزير التربية الوطنية باعتماد نتائج البيام واعلان نسبة النجاح في الشهادة المتوسطة 2021 بالجزائر نتائج الطلاب.

موعد نتائج شهادة التعليم المتوسط 2021

أعلن وزير التربية الوطنية الجزائرية محمد واجعوط، أن موعد استخراج نتائج شهادة التعليم المتوسط سيكون في يوم الخامس من شهر جويلية، كما سيتم اعلان نتائج البكالوريا الجزائر 2021، في الثاني والعشرين من شهر جويلية، كانت نتائج التعليم الابتدائي كان قد تم اعلانها في شهر يونيو الماضي ويكون اعلان نتائج الطلاب من خلال موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات.

خطوات استخراج نتائج شهادة التعليم المتوسط

تسود الأن حالق من التوتر والقلق بين طلاب شهادة التعليم المتوسط وبين أولياء أمورهم من أجل تأخر اعلان نتائج البيام التعليم المتوسط حيث يريد كل طالب الاطمئنان علي نتيجته، وسوف نشرح خطوات الاستعلام عن نتائج شهادة التعليم والتي يمكن الطالب أن يقوم باستخراج نتيجته عبر موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات وهو الموقع الخاص بنتائج الطلاب في كافة مراح التعليم الابتدائي والمتوسط ونتائج البكالوريا تحت اشراف وزارة التربية الوطنية وهذه هي الخطوات التي توضح الاتي:

دخول الطلاب اولاً عبر رابط الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات في الجزائر

بعد ذلك سيكون رابط النتيجة قد تم تفعيله فور أن يتم اعتماد النتيجة

يقوم الطالب باختيار الولاية التابع لها

يقوم الطالب بعد ذلك بكتابة رقم التسجيل.

سيكون مطلوب بعد ذلك من الطالب الإجابة على المسألة الحسابية

يتم بعدها عرض نتيجة شهادة التعليم المتوسط

بعد أن يقوم وزير التربية الوطنية محمد واجعوط، رسمياً باعتماد نتائج البيام التعليم المتوسط وذلك عن طريق اداخل الطالب لرقم التسجيل الذي كان قد تسلمه قبل بداية الامتحانات في شهر يونيو الماضي.