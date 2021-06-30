موقع نتائجنا للاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي 2021 بالعراق من وزارة التربية والتعليم العراقية بالرقم الامتحاني

موقع نتائجنا للاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي 2021 بالعراق من وزارة التربية والتعليم العراقية نتابعه مع حضراتكم، حيث بدأت وزارة التربية والتعليم العراقية بالاستعدادات الاخيرة على طرح نتائج الصف السادس الابتدائي بالعراق باسلوب الكتروني جاء فى منتهي السهولة لمساعدة الطلاب على الحصول على نتائج الصف السادس بمنتهي السهولة على نحو خطوات سنتابعها امام حضراتكم الان

موقع نتائجنا

ادي طلاب الشهادة الابتدائية بالعراق جميع الاختبارات المقررة عليهم بمنتهي الاجترازية واليسر بعد ان تم عقد اختبارات الطلاب بامن شكل ممكن لعدم نقل عدوي فيروس كورونا المستجد، على غرار هذا الامر تستعد وزارة التربية العراقية على نشر نتائج الطلاب اون لاين من خلال موقع نتائجنا المتخصص على مساعدة الطلاب على الحصول على نتائجنا بعد ان يتم الانتهاء من عمليات التصحيح ورصد الدرجات، حيث تتوالي اعلانات السادة المسوؤلين على ان نتائج الصف السادس الابتدائي بالعراق ستكون ملعنة الكترونية فى الاسبوع الاخير من شهر يونيو، اي لم يعد امامنا الا لحظات على بدء الكشف عن نتائج الصف السادس الابتدائي بالعراق، ولهذا الامر والبحث اصبح مرتفع حول موقع نتائجنا الذي تعرض لعوامل من الضغط ادت من الصعب الوصول اليه، ولهذا الامر سنستعرض ونتابع مع حضراتكم الان طرقوخطوات اجراء الاستعلام عن تلك النتائج اون لاين

خطوات الاستعلام عن نتائج الصف السادس الابتدائي

تم التأكيد على تولي مسؤولية اعلان نتائج الصف السادس الابتدائي بالعراق موقع نتائجنا الموجود داخل الرابط التالي “هنا” على ان يجري الاستعلام عن تلك النتائج بالرقم الامتحاني فقط، هذا وقد تم الاعلان عن اسماء اوائل الابتدائية بالعراق لياتي من ضمنهم الطالبة ندي عمارة والطالب محمد نزيه احمد شعلان ورنا خالد مصطي عامر وعدد كبير من الطلاب.