“كشف علامات” رابط نتائج التاسع السورية بالاسم moed.gov.sy وكيفية حساب معدلات الطلاب

وزير التربية الدكتور درام طباع:

راعينا جميع المستويات في وضع الأسئلة الامتحانات وهذا سر نجاحها

وزارة التربية تأخذ مباشرة عينة عشوائية من الأوراق الامتحانية وتصحح وبناء عليها توضع سلالم التصحيح

بدأنا بتصحيح أوراق التعليم الأساسي والثانوي وبعدها توقفنا عن تصحيح أوراق التعليم الأساسي لتسريع إنجاز تصحيح أوراق التعليم الثانوي ( الدورة الأولى ) للاستعداد الدورة الثانية

برنامج امتحانات الدورة الثانية الشهادة الثانوية جاهز و سيصدر نهاية هذا الأسبوع والموعد سيكون بداية الشهر الثامن

كاميرات المراقبة تخزن ما يحدث في الامتحانات وعند حدوث أي خلل نعود إليها فقط

العام المقبل ستنتشر الكاميرات في جميع القاعات الامتحانية والكاميرا ليست لإرعاب الطالب بل لمصلحته

في الأعوام القادمة ستكون الامتحانات استنتاجية

لم تصلنا أي شكوى من أي مركز امتحاني وإن وصلت نعالجها بشكل فوري

القانون أتاح للطالب فرصتين للتقدم للامتحان

(الأولى يأخذها في الدورة الأولى والثانية لتحسين مواده ومعالجة موضوع رسوبه في بعض المواد)

العام الماضي كان عاماً خاصاً نتيجة الكورونا وكان هناك مرسوم بأن تكون الدورتين دورة واحدة وبالتالي كان هناك مجال للطلاب أن يتقدموا للدورة الثانية

وزير التربية : هذا العام الأمور سليمة والوضع طبيعي وعدنا إلى قانون الامتحانات الأساسي رقم 153 وهو يتيح للطالب دورتين الأولى والثانية أما طلاب السنة الماضية فأخذو حقهم

في الدورة الأولى 3 مواد مرسبة أما في الثانية فمادة واحدة مرسبة والعام الماضي حالة استثنائية

نظام الامتحانات تطور وهو غير مكرر واللغتان الفرنسية الروسية أخذت هذا العام دورهما بشكل كامل

وجهنا مدريري التربية في كل المحافظات لتوفير كل مستلزمات الراحة للمصححين من خلال المجتمع المحلي

سيتم تعيين جميع الناجحين في مسابقة العقود والبالغ عددهم 385 ناجحا حتى بداية الشهر التاسع

تجاوزنا كل الأنظمة والقوانين بوضع المعينين في مسابقتي العقود والوكلاء وشكلنا لجنة لتوطين التعليم لإعادة النظر بوضعهم وهذا يحتاج الى وقت وتساهلنا مع الحالات الضرورية

كل من هو في الغرف الصفية ستشمله طبيعة العمل بما في ذلك العقود

تعاملنا فقط مع الحالات الإنسانية ولم نفتح المجال لتحديد مركز عمل او النقل

نحن بصدد الانتهاء من موضوع المسرحين وبعدها سنعلن عن مسابقة للفئتين الثانية والثالثة