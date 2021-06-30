التمييز تقرِّر تأييد الحُكم باعدام 6 من المتَّهمين بقضية فتى الزَّرقاء

دوت الخليج :- قرَّرت محكمة التَّمييز ردَّ جميع التَّمييزات المقدَّمة في قضية "فتى الزَّرقاء"، وأيدَّت ما جاء في القرار المُمَيز. وصادقت المحكمة بقرارها الصَّادر بتاريخ 15 من شهر حزيران الجاري على قرار محكمة أمن الدَّولة بالقضية، والذي تضمَّن الحُكم بالإعدام شنقًا على ستة متهمين في القضية، إضافة إلى أحكام أخرى بالوضع بالأشغال الشَّاقة المؤقتة لمتهمين آخرين تراوحت بين 10 - 15 سنة.

وتوصلت محكمة التَّمييز في قرارها إلى أنَّ الحُكم المطعون فيه جاء مستوفيًا لشروطه القانونية كافة، مما يتعين معه تأييده.

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