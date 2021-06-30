فرنسا تواجه موجة رابعة من كوفيد19

فرنسا تواجه موجة رابعة من كوفيد19قال كبير المستشارين العلميين للحكومة الفرنسية جان فرانسوا دلفريسي اليوم الأربعاء إن فرنسا ستواجه على الأرجح موجة رابعة من فيروس كورونا نتيجة لعودة ظهور الحالات بسبب سلالة دلتا التي رُصدت أول مرة في الهند.

لكن دلفريسي أضاف أن التطعيم باللقاحات المضادة لكوفيد-19 سيساعد في تخفيف تأثير الموجة الجديدة التي يعتقد عدد كبير من الخبراء أنها قد تجتاح فرنسا بحلول سبتمبر أو أكتوبر.

وقال دلفريسي في تصريحات لإذاعة فرانس إنفو "أعتقد أننا سنتعرض لموجة رابعة، لكنها ستكون أخف بكثير من الموجات الثلاث السابقة لأن مستويات التطعيم مختلفة مقارنة بالسابق".

كان وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران قد قال هذا الأسبوع إن سلالة دلتا من فيروس كورونا، التي أدى انتشارها السريع في أنحاء العالم إلى دفع بعض الدول لإعادة فرض قيود على السفر، تمثل حاليا نحو 20 بالمئة من حالات الإصابة في فرنسا.

المصدر: رويترز