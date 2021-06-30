إيطاليا تعلن انسحاب كامل لقواتها من أفغانستان

جدة - نرمين السيد - وأوضح غويرينى، بحسب "سبوتنيك": "بالأمس، انتهت عملية سحب القوات الإيطالية من أفغانستان بشكل رسمى"، موضحًا أن ذلك لا يعنى انتهاء الجهود الدولية وخصوصا الإيطالية، فى دعم أفعانستان.
وأوضح بحسب بيان، أن دعم أفغانستان سوف يستمر بطرق مختلفة، مضيفا: "على سبيل المثال، تعزيز التعاون فى مجال دعم وتطوير المؤسسات الأفغانية".
وقررت الولايات المتحدة الأمريكية، فى أبريل الماضى، بدء سحب قواتها بشكل تدريجى من أفغانستان لتنتهى العملية بشكل كامل فى سبتمبر المقبل.
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