قوات تيجراى: أبى أحمد يكذب وأجبرناهم على الانسحاب من ميكيلى

جدة - نرمين السيد - قال متحدث باسم قوات إقليم تيجراى، إن القوات الإثيوبية أجبرت على الانسحاب هذا الأسبوع من ميكيلى عاصمة الإقليم، واصفا تصريحات رئيس الوزراء أبى أحمد بشأن الانسحاب بأنها "كذبة".





وقال جيتاشيو رضا، المتحدث باسم جبهة تحرير شعب تيجراى، : "إدعاء أبى أحمد بانسحاب القوات الإثيوبية بنفسها من ميكيلى كذب.. لقد تغلبنا عليهم فى لعبتهم.. لقد خسروا". وكان الضابط بالجيش الإثيوبى، اللفتنانت جنرال باشا ديبيلى، أعلن فى وقت سابق اليوم الأربعاء، أن "الجيش الإثيوبى غادر ميكيلى عاصمة إقليم تيجراى لأنه بحاجة إلى الاستعداد لتهديدات أخرى، غير جبهة تحرير تيجراى الشعبية"، محذرا قوات إقليم تيجراى من "إعادة التنظيم".

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