“active” رابط استخراج نتائج السادس الابتدائي فى العراق 2021 الدور الاول من خلال موقع moch.gov.iq وزارة التربية العراقية

رابط استخراج نتائج السادس الابتدائي فى العراق 2021 الدور الاول نستعرضها ونتابعها مع حضراتكم الان كونها واحدة من النتائج المرتقبة من قبل الشعب العراقي المقرر على ان يبدأ اعمال اعلانها الكتروني على مدار الساعة فى الساعات القليلة المقبلة بصورة وبشكل الكترونية نستعرضها ونتابعها مع حضراتكم

استخراج نتائج السادس الابتدائي 2021 الدور الاول

عمليات البحث فى جوجل رائجة حول اجراء الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي فى العراق الدور الاول المقرر على ان يبدأ اعمال ظهورها فور ان يتم اعتماد ظهورها الرسمي فى اعقاب الساعات القليلة المقبلة، حيث دعت الجكومة العراقية ابنائها الطلاب على اجراء الاستعلام عن نتائجهم بصورة وبشكل الكترونية وذلك من خلال موقع وزارة التربية العراقية، عليه سنتابع ونستعرض مع حضراتكم الان طرق وخطوات الاستعلام عن تلك النتائج

خطوات استخراج نتائج السادس الابتدائي الدور الاول

اشارت التربية العراقية على تفعيل خواص اجراء الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي الدور الاول اون لاين وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:-

فتح موقع وزارة التربية العراقية من هنا

فتح موقع نتائجنا من هنا

فتح موقع النجاح

اجراء الاستعلام عن نتائج الصف السادس الابتدائي فور تسجيل اسم الطالب الرباعي ورقم الامتحاني وتحديد الدور ان كنت من طلاب الدور الاول ام الثانياجراء الاستعلام عن تلك النتائج فور النقر على ايقونة استعلام

علماً على ان نتائج الصف السادس الابتدائي لم يتم الكشف عنها حتي الان على ان نوافيكم بجميع المستجدات المطروحة حولها على مدار الساعة حتي يتم اعتماد ظهورها الرسمي، حيث سيتوالي اعمالها الرسمي اون لاين قبل ان يتم اعلانها داخل المدارس، على ان نوافيكم بجميع المستجدات المطروحة بالحال حول ظهور

بدء التأكيد على انتهاء اعمال التصحيح ورصد الدرجات المتعلقة بنتائج الصف السادس الابتدائي بالعراق استعداداً على بدء تفعيل امكانيات الاستعلام عن نتائج الصف السادس الابتدائي بالعراق بالاسم الرباعي ورقم الامتحاني على مستوي جميع المحافظات العراقية، التي ستطرح امكانيات استعلام اون لاين على تلك النتائج باتباع الخطوات السابق ذكرها بالاعلي التي جاءت لمساعدكم على الحصول على تلك النتائج اون لاين