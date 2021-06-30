فلسطين تطالب المجتمع الدولى بالضغط على إسرائيل لوقف الاستيطان والتهجير

جدة - نرمين السيد - واعتبرت الخارجية الفلسطينية، فى بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، أن تمادى المستوطنين باستباحة الأرض الفلسطينية، هو نتيجة مباشرة لسياسة وقرارات حكومة الاحتلال الإسرائيلى، وقناعتها بأن المجتمع الدولى والإدارة الأمريكية لا تمارس ضغوطا عليها للجم المستوطنين، ووضع حد لانفلاتهم وتغولهم فى الأرض الفلسطينية.

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