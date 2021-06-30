ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار برج ميامى إلى 16 قتيلا

جدة - نرمين السيد - أعلنت السلطات الأمريكية، اليوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار أبراج "شامبلين" فى منطقة سيرفسايد بمدينة ميامى إلى 16 قتيلا، مع استمرار عمليات البحث والإنقاذ لليوم السابع على التوالى فى موقع الحادث.





وقالت عمدة مدينة ميامى فى ولاية فلوريدا دانيلا ليفاين كافا - حسب ما نقلته صحيفة (ذا هيل) الأمريكية، إن حصيلة الضحايا ارتفعت إلى 16 قتيلا، لكن حتى الآن تم إبلاغ 12 عائلة فقط بفقدان أحد أفرادهم. وأوضحت "كافا" أن 139 شخصا كانوا يعيشون فى جزء من البرج تم العثور عليهم حتى الآن، لكن هناك 147 آخرين مازالوا مفقودين وجارى البحث عنهم بأسرع وأسهل طرق ممكنة.

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