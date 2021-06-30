منها 3 دول عربية.. 11 بلدا جديدا تدخل قائمة السفر الآمن للاتحاد الأوروبى

وبحسب "يورو نيوز"، وافق سفراء دول الاتحاد السبع والعشرين على إضافة هذه الدول فى اجتماع يوم الأربعاء، على أن يسرى القرار فى الأيام المقبلة.
والقائمة لا تشمل بريطانيا، عضو التكتل السابق الذى ظهرت به سلالة دلتا المتحورة التى تسببت فى زيادة كبيرة فى الإصابات بمرض كوفيد-19 لقدرتها الكبيرة على العدوى.
وإلى جانب السعودية والأردن وقطر، تضم القائمة (كندا، وأرمينيا، وأذربيجان، والبوسنة والهرسك، وبروناى، وكوسوفو، ومولدوفا، والجبل الأسود).
وتلقت دول الاتحاد الأوروبى توصيات برفع قيود السفر تدريجيا عن الأربعة عشر دولة المدرجة حاليا على القائمة وهى (ألبانيا، وأستراليا، وإسرائيل، واليابان، ولبنان، ونيوزيلندا، ومقدونيا الشمالية، ورواندا، وصربيا، وسنغافورة، وكوريا الجنوبية، وتايوان، وتايلاند، والولايات المتحدة).
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