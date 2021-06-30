فيديو .. نقيب المهندسين احمد الزعبي : نسعى لإعادة الاعتبار لدور البلدية التقليدي

دوت الخليج - : قال نقيب المهندسين وعضو اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية أحمد سمارة الزعبي : إن مشاركته ومجلس النقباء في اجتماع مشتركة القانونية والادارية في مجلس النواب جاء بهدف المساهمة في الوصول الى منظومة تشريعات تخدم المواطن الأردني .

أضاف في حديث مع المدينة نيوز عقب اجماع اللجنة قبل ايام إن مشروع القانون المطروح : البلديات واللامركزية الجديد تلافى بعض العيوب والاخطاء التي كانت في القانون السابق ، وتقدمنا بمقترحات جديدة باسم مجموعة النقباء تناقش مواد في مشروع القانون لإثراء النقاش كي يستطيع خدمة المجتمع المحلي .

وقال : طلبنا باشراك النقابات في مجالس المحافظات لخبرتها العالية ، وقدمنا بعض الملاحظات ذات العلاقة بتعزيز النهج الديمقراطي داخل الادارة المحلية ، وشددنا على أعطاء صلاحيات واسعة للادارة المحلية ، وأعادة الاعتبار لدور البلدية التقليدي وإعطائها الصلاحيات اللازمة ، لان وجود عدة مستويات في اتخاذ القرار يدخلنا في بيروقراطيات وفي تأخير بعض القرارات وبالتالي تأخير المشاريع ..

شاهد احمد سمارة الزعبي :

المصدر : المدينة نيوز - بتول دانو تيكا