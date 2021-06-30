“إنجاز سريع” تقسيط آيفون 12 من جرير بدون شروط معقدة وبسعر الكاش ومدة التقسيط حتي 24 شهرا

تقسيط جوالات بدون فوائد من جرير، يتيح متجر جرير إمكانية تقسيط الجوالات الحديثة دون إضافة فوائد، حيث يقدم جرير العديد من العروض والخصومات على شراء الجوالات سواء الآيفون الهواواي أو السامسونج.

ويعتبر متجر جرير واحد من أهم واكبر المواقع الإلكترونية التي تعمل في مجال التجارة سواء الأدوات المدرسة والجوالات والأجهزة المنزلية، واكثر ما يميز مكتبة جرير أنها تقدم العديد من الخدمات المميزة للعملاء، ونحن من خلال هذه المقالة سنتعرف سويا على شروط تقسيط جوالات من جرير.

ماهي شروط تقسيط جوالات من جرير

وفيما يخص شروط الحصول على جوال من مكتبة جرير، قد وضع متحر جرير عدة شروط ميسرة لتمكين العميل من شراء جوال حديث بالتقسيط والتي تأتي على النحو التالي.

يجب أن تكون قيمة المشتريات من مكتبة جرير تتخطي 1500 ريال سعودي . يشترط أن يكون راتب العميل أن يتخطي 3500 ريال سعودي وذلك أن كان موظف في جهة حكومية . يشترط أن تكون فترة العمل في الجهة الحكومية تجاوزت 3 شهور على الأقل. أما عن العميل الموظف بالقطاع الخاص يشترط أن تكون مر على مدة العمل 12 شهرًا على الأقل. يشترط أن يكون عمر العميل قد تجاوز 21 عامًا حتي 60 عامًا .

تتيح مكتبة جرير استرجاع المنتج او استبداله مع الحفاظ على سياسة المكتبة . تتيح مكتبة جرير عدة عروض على تقسيط الجوالات وفترة تقدم مكتبة جرير العديد من عروض التقسيط والتي تصل لـ 6 شهور، و12 شهر، 18 شهر، 24 شهر . توفر مكتبة جرير العديد من أنظمة التقسيط التي تتناسب مع احتياجات العميل .

خطوات شراء جوال من من موقع جرير الإلكتروني

على العميل اولا الدخول على موقع مكتبة جرير السعودية .

ثم قم بادخال بيانات التسجيل، اسم المستخدم وكلمة المرور .

وفي حال لا يمتلك العميل حساب على موقع جرير الإلكتروني عليه بإنشاء حساب جديد عبر الموقع .

قم باختيار نوع الجهاز الراغب في شرائه بالتقسيط.

ثم اضف المنتج إلى العربة.

ادخل رقم البطاقة الائتمانية الخاصة بك.

ثم اضغط على ايقونة “إتمام الطلب” .

ثم سيتم تحديد يوم شحن المنتج للعميل.

كما سيتم خصم قيمة المنتج من البطاقة الائتمانية .

مزايا شراء جوال بالتقسيط من مكتبة جرير