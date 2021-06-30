إذاعة مدرسية عن اليوم الوطني السعودي

إذاعة مدرسية عن اليوم الوطني، يتم الاحتفال في يوم 23 ديسمبر من كل عام باليوم الوطني للملكة العربية السعودية، لما للإذاعة المدرسية من دور فعال وهام في زرع الروح الوطنية وحب الوطن في قلوب التلاميذ، وعلى انهم هم جزء لا يتجزأ من هذا الوطن وهم عماد هذا حاملي لواء المستقبل وصناع نهضته، لذلك سنعرض في هذا المقال برنامج اعداد إذاعة عن اليوم الوطني.

إذاعة مدرسية عن اليوم الوطني

اليوم الوطني بالمملكة العربية السعودية هو يوم قيام الدولة السعودية، وتوحيد المملكة بموجب المرسوم الملكي رقم 2716 الصادر من الملك عبد العزيز آل سعود مؤسس المملكة العربية السعودية، في يوم 23 سبتمبر عام 1932م، الذي نص على تحويل اسم المملكة من مملكة الحجاز ونجد، الى المملكة العربية السعودية، وتحتفل المملكة بهذا التاريخ كل عام وهو يوم إجازة رسمية في كل انحاء البلاد.

مقدمة إذاعية عن البوم الوطني.

فقرة القرآن الكريم.

ثم فقرة الحديث الشريف.

وفقرة هل تعلم.

كلمة الصباح عن اليوم الوطني.

خاتمة الإذاعة المدرسية عن اليوم الوطني.

فقرات برنامج الإذاعةمقدمة برنامج الإذاعة المدرسية بمناسبة اليوم الوطني

أبدا كلامي اليوم بالحمد والثناء على الله عز وجل والصلاة والسلام على خاتم النبيين، سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آلة وصحبه وسلم تسليماً كثيرا، أساتذتي الكرام إخواني وأخواتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد……

يشرفنا أن نتقدم اليوم للجميع بأسمى عبارات التهنئة والمباركان بمناسبة هذا اليوم…اليوم الوطني، ويشرفنا أن نقدم جميعا التهاني لسمو الأمير وسمو ولى العهد وكل الأسرة المالكة، وأيضا أقدم التهاني لكل شعب وطننا العظيم باليوم الوطني للمملكة العربية السعودية.

ففي ذكرى هذا اليوم لا يسعنا جميعا سوى أن نقف وقفة شكر وتقدير وإجلال واحترام، ومرفوعين الرأس احتراما لهذا اليوم العظيم، وأدعو من الله أن يديم وطننا الغالي ويديم عزه وفخره بين جميع الأوطان، ودام الله الصحة على ملكنا المفدى.

فقرة القرآن الكريم

وبعد….فلا يمكننا أن نبدأ إذاعتنا المدرسية لهذا اليوم قبل أن نستمع إلى آيات بينات من قرآننا الكريم ومع الطالب(……)وقال الله تعالى” وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون”.

سورة ال عمران من الآية (170:160).

فقرة الحديث الشريف

صدق الله العظيم، ومع فقرة الحديث الشريف والطالب (……).

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ يَرْضَى لَكُمْ ثَلاثًا، وَيَسْخَطُ لَكُمْ ثَلاثًا، يَرْضَى لَكُمْ أَنْ تَعْبُدُوهُ وَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَأَنْ تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، وَأَنْ تُنَاصِحُوا مَنْ وَلَّى اللَّهُ أَمْرَكُمْ، وَيَسْخَطُ لَكُمْ: قِيلَ وَقَالَ، وَإِضَاعَةَ الْمَالِ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ

فقرة هل تعلم

هل تعلم أنه يطبع في السعودية سنويا ما لا يقل عن٩ ملايين نسخة من القرآن الكريم

كلمة الصباح لليوم الوطني

ومع كلمة الصباح عن هذا اليوم العظيم سيلقيها علينا أستاذ اللغة العربية(…..).

خاتمة الإذاعة المدرسية

وهكذا نصل لأخر مطاف بإذاعتنا المدرسية لهذا اليوم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.