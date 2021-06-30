أخبار اليمن : 153 خرقاً لوقف إطلاق النار بالحديدة في 24 ساعة

153 خرقاً لوقف إطلاق النار بالحديدة في 24 ساعةارتكبت قوى العدوان 153 خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق، أن من بين الخروقات محاولة تسلل في حيس واستحداث تحصينات قتالية في الجبلية والفازة، و3 خروقات بإلقاء طيران تجسسي قنابل على الفازة والجبلية.

وأشار المصدر إلى أن الخروقات شملت أيضا تحليق 17 طائرة تجسسية في أجواء المدينة والفازة والدريهمي والجبلية والجاح والتحيتا، و20 خرقًا بقصف مدفعي و108 خروق بالأعيرة النارية المختلفة.