رابط استعلام نتيجة الصف السادس الابتدائي الدور الاول بالعراق واسماء اوائل الشهاده الابتدائيه العراقيه

رابط استخراج نتيجة الصف السادس الابتدائي الدور الاول بالعراق، تصدر محرك البحث جوجل من قبل أولياء الأمور والطلبة حول نتيجة الصف السادس الابتدائي للعراق الترم الثانى الدور الاول، حيث انتهى الطلاب من تأدية الاختبارات فى نهاية الأسبوع الماضي وقد صرح مصدر مسؤول من داخل وزارة التعليم العراقي أنها تقوم الآن بتصحيح الاوراق يدويا ثم بعد ذلك سيتم إعادة التصحيح الكترونيا وسيتم بعد ذلك رصد الدرجات ورفعها على المنصة التعليمية الخاصة بوزارة التربيه العراقيه وسوف يتم اعتماد النتيجة بشكل رسمى فى خلال الايام القادمة، وسوف يتم إعلانها الكترونيا وهذا خوفا على سلامة الطلبة وأولياء الأمور والمدرسين من تفشي فيروس كورونا المستجد(كوفيد 19).

وتم تأدية الاختبارات الخاصة بطلاب الشهادة الابتدائية العراقية فى وسط الاجراءات الاحترازية المكثفة والمشددة وهذا خوفا على سلامة الطلاب ومن المفترض ان وزارة التعليم العراقي قررت اعتماد درجة نصف العام درجه نهائيه للعام بالكامل للصفوف الغير منتهية، وأفصحت ايضا وزارة التعليم العراقى فى بيان رسمى عن اسماء اوائل طلاب الصف السادس الابتدائي بالعراق وسوف نتابع معكم من خلال موقع ثقفنى اسماء طلاب الشهادة الابتدائية العراقية

الطالب على هشام محمد

الطالبة نغم امين عبد الله

الطالب محمد محمود عبد الله

الطالبة شهد شريف على

الطالبة ندى علاء عمارة

الطالبة حلا ايهاب محمد

الطالب ياسين محمد قدرى

الطالبة شهد شريف على

الطالبة ملك هانى محمد

حددت وزارة التربيه العراقيه خطوات استعلام نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثانى الدور الاول بالعراق على النحو الاتى:-