جدول منافسات ربع نهائي كوبا أمريكا 2021 ومواعيد المباريات

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تعد بطولة كأس كوبا أمريكا، من أقدم البطولات في كرة القدم، وهي بطولة تقام في قارة أمريكا الجنوبية وتحظي بمتاعبة واسعة من جمهور كرة القدم في العالم، حيث يشارك فيها العديد من نجوم الكرة علي المستوي العالمي وأهم المحترفين في الدوريات الأوربية، وانتهت منذ أيام مواجهات دور المجموعات للنسخة الحالية، حيث تبدأ من بعدها مرحلة ربع نهائي البطولة والتي تشهد نظام خروج المغلوب، وتم تقسيم البطولة في هذا النسخة المقامة في البرازيل إلي مجموعتين كل مجموعة تحتوي علي خمسة منتخبات وتصدرت البرازيل المجموعة الثانية وفي المجموعة الأول تصدرت الأرجنتين.
وفي السطور التالية نستعرض جدول مباريات دور الـ 8 من كأس كوبا أمريكا 2021 والمنتخبات المتأهلة لهذا الدور، ومواعيد المباريات في دور ربع النهائيموعد مباريات دور الـ 8 كأس كوبا أمريكا 2021
من المقرر أن تقام مباريات دور ربع نهائي من بطولة كأس أمم أمريكا الجنوبية بدءا من يوم الجمعة المقبل الثاني من شهر يوليو وحتي يوم الأحد المقبل الرابع من يوليو، حيث تقام مباراة يوم الجمعة ومباراة يوم السبت المقبل ومبارتين يوم الأحد المقبل، وتعتبر البرازيل هي أقوي المرشحين للبطولة وينافسها منتخب الأرجنتين بقيادة النجم ليونيل ميسي.جدول المباريات والفرق المتأهلة لربع نهائي بطولة كوبا أمريكا
وتأهلت 8 منتخبات إلي دور ربع نهائي بطولة كوبا أمريكا، حيث تأهلت منتخبات:” بيرو، وباراجواي، والبرازيل وتشيلي، والأرجنتين والإكوادور، وأورجواي وكولومبيا”، ومن المقرر أن تبدأ مواجهات ربع نهائي البطولة بمواجهة تجمع بين بير وباراجواي يوم الجمعة المقبل، ويوم السبت المقبل تكون المواجهة بين البرازيل وتشيلي، وفي يوم الأحد المقبل تقام مباراتين الأولي تجميع أوروجواي وكولومبيا والثانية بين الأرجنتين والإكوادور.
وفي الدور قبل النهائي يتواجه الفائز من مواجهة البرازيل وتشيلي مع الفائز في مباراة بيرو والباراجوي، ويلتقي الفائز من مباراة الأرجنتين الفائز من مباراة كولومبيا والأورجواي.جدول مباريات دور 8 من كوبا أمريكا 2020
تقام مباريات كوبا أمريكا في الساعات الأولي من الصباح وذلك لفرق التوقيت بين الدول العربية وبين قارة أمريكا الجنوبية، وتنقل شبكة قنوات بي إن سبورتس مباريات البطولة بشكل حصري، ومن المقرر أن تقام المباريات علي النحو التالي:
|المباراة
|التاريخ
|الموعد بتوقيت السعودية
|المدينة
|مباراة بيرو وباراجواي
|يوم الجمعة 2 يوليو 2021
|24.00
|سانتوس
|مباراة البرازيل وتشيلي
|يوم السبت 3 يوليو 2021
|03.00
|غويانا
|مباراة أوروجواي وكولومبيا
|يوم الأحد 4 يوليو 2021
|01.00
|غويانا
|مباراة الأرجنتين والإكوادور
|يوم الأحد 4 يوليو 2021
|04.00
|برازيليا
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تعد بطولة كأس كوبا أمريكا، من أقدم البطولات في كرة القدم، وهي بطولة تقام في قارة أمريكا الجنوبية وتحظي بمتاعبة واسعة من جمهور كرة القدم في العالم، حيث يشارك فيها العديد من نجوم الكرة علي المستوي العالمي وأهم المحترفين في الدوريات الأوربية، وانتهت منذ أيام مواجهات دور المجموعات للنسخة الحالية، حيث تبدأ من بعدها مرحلة ربع نهائي البطولة والتي تشهد نظام خروج المغلوب، وتم تقسيم البطولة في هذا النسخة المقامة في البرازيل إلي مجموعتين كل مجموعة تحتوي علي خمسة منتخبات وتصدرت البرازيل المجموعة الثانية وفي المجموعة الأول تصدرت الأرجنتين.
وفي السطور التالية نستعرض جدول مباريات دور الـ 8 من كأس كوبا أمريكا 2021 والمنتخبات المتأهلة لهذا الدور، ومواعيد المباريات في دور ربع النهائيموعد مباريات دور الـ 8 كأس كوبا أمريكا 2021
من المقرر أن تقام مباريات دور ربع نهائي من بطولة كأس أمم أمريكا الجنوبية بدءا من يوم الجمعة المقبل الثاني من شهر يوليو وحتي يوم الأحد المقبل الرابع من يوليو، حيث تقام مباراة يوم الجمعة ومباراة يوم السبت المقبل ومبارتين يوم الأحد المقبل، وتعتبر البرازيل هي أقوي المرشحين للبطولة وينافسها منتخب الأرجنتين بقيادة النجم ليونيل ميسي.جدول المباريات والفرق المتأهلة لربع نهائي بطولة كوبا أمريكا
وتأهلت 8 منتخبات إلي دور ربع نهائي بطولة كوبا أمريكا، حيث تأهلت منتخبات:” بيرو، وباراجواي، والبرازيل وتشيلي، والأرجنتين والإكوادور، وأورجواي وكولومبيا”، ومن المقرر أن تبدأ مواجهات ربع نهائي البطولة بمواجهة تجمع بين بير وباراجواي يوم الجمعة المقبل، ويوم السبت المقبل تكون المواجهة بين البرازيل وتشيلي، وفي يوم الأحد المقبل تقام مباراتين الأولي تجميع أوروجواي وكولومبيا والثانية بين الأرجنتين والإكوادور.
وفي الدور قبل النهائي يتواجه الفائز من مواجهة البرازيل وتشيلي مع الفائز في مباراة بيرو والباراجوي، ويلتقي الفائز من مباراة الأرجنتين الفائز من مباراة كولومبيا والأورجواي.جدول مباريات دور 8 من كوبا أمريكا 2020
تقام مباريات كوبا أمريكا في الساعات الأولي من الصباح وذلك لفرق التوقيت بين الدول العربية وبين قارة أمريكا الجنوبية، وتنقل شبكة قنوات بي إن سبورتس مباريات البطولة بشكل حصري، ومن المقرر أن تقام المباريات علي النحو التالي:
|المباراة
|التاريخ
|الموعد بتوقيت السعودية
|المدينة
|مباراة بيرو وباراجواي
|يوم الجمعة 2 يوليو 2021
|24.00
|سانتوس
|مباراة البرازيل وتشيلي
|يوم السبت 3 يوليو 2021
|03.00
|غويانا
|مباراة أوروجواي وكولومبيا
|يوم الأحد 4 يوليو 2021
|01.00
|غويانا
|مباراة الأرجنتين والإكوادور
|يوم الأحد 4 يوليو 2021
|04.00
|برازيليا
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