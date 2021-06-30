موجة حر استثنائية تضرب نصف الكرة الأرضية الشمالية

موجة حر استثنائية تضرب نصف الكرة الأرضية الشماليةحذرت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية من موجة حر استثنائية تضرب نصف الكرة الأرضية الشمالي بعد أن حطمت درجات الحرارة الأرقام القياسية مرتين خلال 48 ساعة في شمال غرب الولايات المتحدة وغرب كندا.

ونقلت شبكة /ايه بي سي/ الإخبارية الأمريكية عن المنظمة قولها إن درجات الحرارة يمكن أن ترتفع إلى 45 درجة مئوية لمدة خمسة أيام أو أكثر في نصف الكرة الأرضية الشمالي ما يشكل تهديدًا كبيراً على صحة الناس والزراعة والبيئة.

وأشارت المنظمة إلى أن موجة الحر الحالية تأتي في أعقاب فترة شديدة الحرارة قبل أقل من أسبوعين اجتاحت صحراء جنوب غرب الولايات المتحدة وكاليفورنيا وسجلت ارتفاعات قياسية إضافة الى أجزاء أخرى من نصف الكرة الأرضية الشمالي بما في ذلك شمال أفريقيا وشرق أوروبا وشمال غرب القارة الهندية.

ولفتت المنظمة إلى تأثير تغير المناخ الذي يتسبب به الإنسان والذي أدى إلى ارتفاع درجات الحرارة العالمية بمقدار 2ر1 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل العصر الصناعي.