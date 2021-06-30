وفاة وزير الدفاع الأمريكى الأسبق دونالد رامسفيلد عن عمر ناهز 88 عامًا

جدة - نرمين السيد - وبحسب "روسيا اليوم"، قالت عائلة رامسفيلد فى بيان، اليوم الأربعاء، إنه توفى فى مدينة تاوس بولاية نيومكسيكو عن عمر 88 سنة.

وكان رامسفيلد يعتبر أحد أكثر وزراء الدفاع الأمريكيين نفوذا منذ عهد الوزير روبرت ماكنامارا، الذى كان يشغل هذا المنصب خلال الحرب فى فيتنام، وهو أيضا وزير الدفاع الذى كانت له ثانى أطول فترة فى هذا المنصب فى التاريخ الأمريكى، وهو كان من بين دعاة اتخاذ موقف شديد فى الأمور الدولية.

وولد رامسفيلد عام 1932 فى شيكاغو، والتحق بالقوات البحرية الأمريكية فى 1954، حيث خدم فى الطيران التابع للبحرية حتى 1957.

وتولى رامسفيلد منصب وزير الدفاع فى 1975 – 1977 لأول مرة فى إدارة الرئيس جيرالد فورد، وكان يشرف خلال تلك الفترة على الانتقال من الخدمة الإلزامية إلى الطوعية فى الجيش الأمريكى.

وبعد سنوات طويلة من العمل فى القطاع الخاص، عاد رامسفيلد إلى منصب وزير الدفاع فى 2001 بعد تولى جورج بوش الابن الرئاسة الأمريكية.

وأصبح دونالد رامسفيلد من بين أبرز الشخصيات الذين كانوا وراء إطلاق العملية العسكرية فى أفغانستان عام 2001 و"الحرب على الإرهاب" عقب هجوم تنظيم "القاعدة" على نيويورك وواشنطن فى 11 سبتمبر، وكذلك الحرب على العراق عام 2003، التى تم بنتيجتها إسقاط نظام صدام حسين، والتى أسفرت عن سنوات طويلة من الانفلات الأمنى فى العراق.