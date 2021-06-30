المكسيك.. تسجيل أكثر من 350 ألف وفاة بكورونا 

أظهرت بيانات وزارة الصحة المكسيكية اليوم الأربعاء أنه تم تسجيل 351376 حالة وفاة مرتبطة بفيروس كورونا منذ بداية الوباء وحتى 23 مايو.
وبحسب البيانات فإن إجمالي حالات الوفاة بكورونا يبلغ 232803، أما إجمالي حالات الإصابة بالفيروس فبلغ 2513164.
وفي الوقت نفسه أشار ممثلو قطاع الصحة مرارا إلى أن الأعداد الحقيقية للإصابات والوفيات جراء فيروس كورونا في البلاد قد تكون أعلى بكثير من الحصيلة الرسمية، وهناك إحصائيات غير حكومية تفيد بأن عدد ضحايا الجائحة في البلاد أكبر بنسبة 60%.
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