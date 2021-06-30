الان الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي 2021 الدور الاول على موقع نتائجنا ووزارة التربية العراقي

نتيجة الصف السادس لعام 2021، يترقب الآلاف من طلاب الصف السادس الابتدائي الإعلان عن نتيجة الدور الأول في العراق للعام الدراسي الحالي و ذلك عقب انتهاء الطلاب من تأديه الامتحانات في شهر يونيو الجاري مع الحرص الشديد علي اتخاذ الإجراءات و الاحتياطات الاحترازية الوقائية اللازمة لمنع تفشى فيروس كورونا المستجد و حفاظاً على سلامة الطلاب والمدرسين وأولياء الأمور من العدوى إلى جانب قيام وزارة التربية والتعليم العراقية على إتاحة مواقع إلكترونية للتمكن من الاستعلام عن النتائج من المنازل دون الحاجة إلى الخروج إلى المدارس و حدوث تكدس وازدحام و من خلال الفقرة التالية سوف نعرض عليكم الموعد النهائي للاعلان عن النتيجة تابع.

نتيجة الصف السادس الابتدائي الدور الأول لعام 2021 فى العراق

أكد وزير التربية والتعليم العراقية انه تم الانتهاء من عملية تصحيح الامتحانات و رصد النتائج و يتم الان مراجعتها بشكل أدق لمنح كل الطلاب الدرجات المستحقة و انه من المتوقع اعتماد الدرجات بسبب نهائي و رسمي و ظهور النتائج في خلال نهاية الأسبوع الحالي إلى جانب أنه قام بالتصريح أن نسبة النجاح مرتفعة و لا داعي للقلق و التوتر و ان نتائج الامتحانات سوف تعلن على الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة و هذا هو المصدر الوحيد للاستعلام عن النتيجة و من خلال الأسطر القادمة سوف يتم اعلامكم بالخطوات اللازمة للحصول على النتائج من خلال لموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم.

اولا يتم الولوج إلى الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة التربية والتعليم العراقية.

البحث عن أيقونة نتائج الامتحانات.

اختيار المرحلة الدراسية.

اختيار العام و الدور الدراسي.

كتابة البيانات الشخصية الخاصة بالطلاب من الاسم و رقم الجلوس.

التاكد من كافة البيانات.

النقر على كلمة عرض النتيجة التفصيلية.

سوف تظهر لكم النتيجة النهائية للطالب.

الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي الدور الأول لعام 2021 فى العراق

علماً على ان نتائج السادس الابتدائي بالعراق سيجري اعمال اعلانها الرسمي اون لاين على مدار الساعة على مستوي جميع المحافظات العراقية الموجودة داخل العراق، ولهذا الامر سنتابع مع حضراتكم جميع المستجدات المطروحة حيال تلك النتائج

نتيجة السادس الابتدائي بالعراق

حتى الان لم يتمكن الطلاب من الحصول على نتائجهم سواء داخل المدارس او داخل موقع وزارة التربية العراقية، حيث تتواصل عمليات التصحيح ورصد الدرجات الجارية على شكل جاء بمنتهي الشفافية الممكنة حتي يتمكن الطلاب من الحصول على نتائجهم فى المواعيد التي اشارت عليها وزارة التربية العراقية فى الاسبوع الاخير من شهر يونيو