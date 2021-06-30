موعد إعلان نتائج شهادة التعليم المتوسط بيام 2021 والتعليم الابتدائي 2021 عبر موقع فضاء أولياء التلاميذ

لا يزال موعد إعلان نتائج شهدة التعليم المتوسط 2021 كشف نقاط البيام وموعد ظهور نتائج التعليم الابتدائي 2021السانكيام الجزائر الفصل الدراسي الثاني عبر موقع فضاء أولياء التلاميذ والديوان الوطني للمسابقات والامتحانات محل بحث الكثير من الطلاب الجزائريين خلال الفترة الحالية بالتزامن مع انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الثاني وبدء عمليات تصحيح الدفاتر الامتحانات في مراكز التصحيح المنتشرة في جميع ولايات الجزائر.

موعد ظهور نتائج شهادة التعليم المتوسط 2021

وأوضحت وزارة التربية الوطنية الجزائرية أن موعد ظهور نتائج شهادة التعليم المتوسط 2021 الجزائر باتت قريبة حيث بدأت عدد من مراكز تصحيح امتحانات شهادة البيام 2021 في الانتهاء من التصحيح وبدأت في رصد الدرجات تمهيدًا لاعتمادها رسميا من قبل الدكتور نذير خنسوس، وزير التربية الوطنية الجزائرية، ونشرها على موقع فضاء أولياء التلاميذ وموقع الديوان الوطني التابع لوزارة التربية الوطنية.

وأوضح مصدر مطلع بوزارة التربية الوطنية الجزائرية أن موعد صدور نتائج شهادة التعليم المتوسط 2021 البيام دورة يونيو جوان ستظهر على موقع فضاء أولياء التلاميذ بعد اعتمادها رسميا يوم الخامس من شهر يوليو المقبل.

موعد إعلان نتائج شهادة التعليم الابتدائي 2021

في السياق ذاته لا تزال عمليات البحث عن موعد إعلان نتائج شهادة التعليم الابتدائي 2021 مستمرة من قبل الطلاب في الجمهورية الجزائرية للاستعلام عن كشف نقاط نتائج السانكيام 2021 بالتزامن مع مرور نحو أسبوعين على انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2021.

وأوضحت وزارة التربية الوطنية أنه من المقرر صدور نتائج التعليم الابتدائي 2021 شهادة السانكيام بداية شهر يوليو 2021 برقم التسجيل عبر موقع الديوان الوطني.

وأوضحت عدد من المواقع الإخبارية المحلية أن الفترة الحالية تشهد اقتراب انتهاء أعمال التصحيح والتدقيق والمراجعة للامتحانات في مراكز التصحيح، وسط إجراءات وتدابير احترازية مشددة للحد من انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد19.

موقع فضاء أولياء التلاميذ

ومن المقرر أن يتم نشر نتائج شهادة التعليم المتوسط والابتدائي 2021 البيام والسانكيام برقم التسجيل المباشر عبر موقع فضاء أولياء التلاميذ، وتسجيل الدخول من خلال رابط موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات في الجزائر

ويتم استظهار النتيجة بعد تسجيل الدخول إلى رابط موقع فضاء أولياء التلاميذ ثم الإجابة على المسألة الحسابية للتأكد من أنك لست روبوت ثم كتابة رقم التسجيل المباشر.