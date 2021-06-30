فرق تقص وبائي لجمع عينات من مخالطي مصابين بكورونا بمصنع في الكرك

دوت الخليج :- أغلق، الأربعاء، مصنع ملابس في منطقة فقوع شمالي محافظة الكرك، بعد تسجيل إصابات بفيروس كورونا المستجد لعدد من العمال وصولا الأردن مؤخرا من الهند وبنغلادش،

وجرى توجيه 5 فرق تقصٍ وبائي لجمع عينات من مخالطي المصابين ولجميع العمال والعاملات، إضافة إلى توجيه 4 فرق تقص إلى مصنع ألبسة آخر في منطقة مؤاب تحسبا لوجود مخالطين للمصابين من العمالة الوافدة".

الثلاثاء، أعلن إصابة 27 شخصا بفيروس كورونا، الثلاثاء، في مصنع في فقوع بمحافظة الكرك، 23 إصابة منهم لعمالة وافدة من الهند وبنغلادش ، بحسب "المملكة".

وأضاف المراسل أن المصابين أُخضعوا للحجر الصحي في أماكن سكنهم.