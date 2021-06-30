بايدن يعلن عن خطوات دائمة لمواجهة حرائق الغابات فى غرب البلاد

وقال بايدن خلال اجتماعه بحكام الولايات الغربية -حسب ما نقلته صحيفة "ذا هيل" الأمريكية- "نحن نعلم أن هذه (الحرائق) أصبحت دورة منتظمة ونعلم أنها تزداد سوءا"، مضيفا أن الحقيقة هى أن السلطات تحاول دائما اللحاق بالحرائق، نظرا لأن تلك الأزمة دائما ما تلقت مصادر أقل من الدولة لكن ذلك على وشك أن يتغير.
وأشار بايدن إلى أن إدارته ستعقد إحاطات سنوية تتزامن مع بداية موسم حرائق الغابات، مشددا على أن "حرائق الغابات ليست ظاهرة حزبية، ولذلك نحتاج استجابة منسقة وشاملة، كما نرغب فى معرفة طبيعة الخطر الذى تواجهه الولايات والمناطق الواقعة على الجبهة وأيضا معرفة ما قد يساعدهم بأكبر قدر".
وأوضح بايدن أن الحكومة الأمريكية سترفع الحد الأدنى لأجور أفراد الإطفاء إلى 15 دولار أمريكى فى الساعة بدلا من 13 دولار، مضيفا أن الحكومة أيضا ستتخذ خطوات لتوفير المزيد من رجال الإطفاء فى مناصب دائمة بدلا من العمل الموسمى، حتى يتسنى لهم، خلال الأوقات التى لا تشتعل فيها الحرائق، العمل على تعزيز إدارة الغابات وتقليل الخطر من حدوث الحرائق.
جدير بالذكر أن إدارة بايدن كانت قد أعلنت عن زيادة سعة الاستجابة الجوية لأزمات حرائق الغابات وكذلك رفع الميزانية السنوية للحماية ضد حرائق الغابات خلال العام المالى 2022 إلى أكثر من 30 مليار دولار.
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