“NOW”موقع استعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي 2021 دور اول بالعراق بالخطوات

موقع استعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي 2021 دور اول بالعراق، حيث ما زال البحث مستمر من قبل أولياء الأمور والطلاب فى جميع محافظات الدولة العراقية حول نتيجة نتيجة الشهادة الابتدائية العراقية، حيث صرح مصدر مسؤول من داخل وزارة التربيه العراقيه أنه بالفعل تم بدء أعمال التصحيح ورفع الدرجات وسوف يتم رفع النتيجة الكترونيا على موقع وزارة التربية العراقية حرصا على سلامة الطلاب وأولياء الأمور من التزاحم الشديد لمعرفة النتيجة داخل المدارس.

بدأت امتحانات الشهادة الابتدائية العراقيه 2021 يوم الأحد الموافق 13 يونيو 2021 وانتهت يوم 19 يونيو 2021 وقد أجريت الاختبارات الكترونيا على المنصة التعليمية التابعة لوزارة التربية العراقية وذلك لتطبيق الإجراءات الاحترازية لتفشي فيروس كورونا المستجد(كوفي 19)، وصرح مصدر مسؤول من داخل وزارة التربية العراقية انه سيتم إعلان النتيجة خلال ساعات قليلة على الموقع الالكتروني الخاص بوزارة التربية العراقية ويجب على الطلبة وأولياء الأمور بتحميل نتائجهم من خلال الاسم الرباعي ورقم الامتحان الخاص بالطالب المستعلم عنه وسوف نتابع معكم من خلال موقع ثقفنى خطوات استعلام نتيجة الصف السادس الابتدائي لعام 2021 دور اول بالعراق.

تستعد وزارة التربية العراقية على اعلان نتيجة الصف السادس الابتدائي الكترونيا بعد ساعات قليلة فى جميع المحافظات العراقية من المنصات التعليمية المتوفرة لوزارة التربيه العراقيه ومنها موقع وزارة التربيه العراقية وموقع نتائجنا او موقع النجاح وسوف نعرض لكم الان خطوات الاستعلام فى السطور الاتيه:

الخطوة الأولى فتح موقع وزارة التربيه العراقيه

الخطوة الثانية قم بالبحث على ايقونة نتائج الصف السادس الابتدائي الدور الاول

الخطوة التالته اكتب اسم الطالب المستعلم عنه فى الخانة المخصصة له

الخطوة الرابعة اكتب رقم الامتحاني الخاص بالطالب فى الخانة المخصصة له

الخطوة الخامسة انقر على ايقونة استعلام النتيجة وسوف تظهر لك النتيجة فورا

وتعمل الآن وزارة التربيه العراقيه فى رفع نتائج الصف السادس الابتدائي فى جميع المواقع التعليمية لاعلانها إلكترونيا وذلك لعدم تفشي فيروس كورونا وزيادة التجمعات داخل المدارس.