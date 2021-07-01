تمويل نقدى يصل إلى 5 مليون ريال بدون كفيل وبالتقسيط الميسر

تمويل نقدى يصل إلى 5 مليون ريال سعودي أحد الحلول التمويلية الميسرة التي توفرها الشركة السعودية للتمويل ، حيث توفر الشركة هذا المنتج بمبالغ تمويلية كبيرة وبتسهيلات عديدة وميسرة ، وتعتبر الشركة السعودية للتمويل من أهم شركات التمويل بالمملكة ، والتي تسعي إلي أن تكون الإختيار الأول لدى العملاء ، سواء من قطاع الأفراد أو من أصحاب الأعمال الصغيرة أو المتوسطة داخل المملكة العربية السعودية ، كما توفر الشركة حلول تمويلية بصيغة إسلامية تلبي الاحتياجات المالية لجميع العملاء من كافة القطاعات في المملكة العربية السعودية.

أهم مميزات تمويل الشركة السعودية للتمويل

تقدم الشركة السعودية للتمويل تمويل نقدى بمبالغ مالية كبيرة يمكن أن تصل حتي 5 مليون ريال سعودي ، حيث توفر الشركة هذا التمويل لأصحاب الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بتسهيلات عديدة في السداد والعديد من الإمتيازات التي توفرها الشركة للعملاء ، وسوف نستعرض في هذا المقال أهم خصائص تمويل الشركة السعودية للتمويل لاصحاب الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية.

تمويل مطابق لأحكام الشريعة الإسلامية بالمملكة.

يمكن أن يصل قيمة مبلغ التمويل إلي 5 مليون ريال سعودي.

توفر الشركة السعودية للتمويل هذا المنتج بمبالغ مالية تصل إلى 2 مليون ريال سعودي وذلك لتمويل أساطيل السيارات في المملكة العربية السعودية.

كما توفر الشركة تمويل المعدات بمبالغ مالية تصل إلى مليون ريال سعودي.

كما يمكن أن توفر الشركة السعودية للتمويل قرض فورى بمبالغ مالية تصل حتي 250 ألف ريال سعودي لتمويل البضائع.

يتميز قرض الشركة السعودية للتمويل بهامش ربح تنافسي.

تعمل الشركة علي سرعة إتمام عملية التمويل وذلك من خلال سرعة الموافقة على الطلب .

توفر الشركة التمويل بشروط ميسرة ومتطلبات بسيطة وغير معقدة لاستكمال الطلب.

وفرت الشركة السعودية للتمويل رابط إلكتروني والذي من خلاله يستطيع المواطن التقديم على طلب الحصول على قرض الشركة السعودية للتمويل بمبالغ مالية تصل حتي 5 مليون ريال سعودي ، حيث يقوم طالب التمويل بالدخول علي رابط التمويل وتعبئة نموذج الطلب بكافة البيانات الشخصية الخاصة بالعميل.

كما يمكن التقديم على طلب تمويل الشركة السعودية للتمويل من خلال زيارة أحد فروع الشركة المتواجدة داخل المملكة العربية السعودية ، وتقديم كافة الأوراق والمستندات اللازمة لاستكمال إجراءات طلب الحصول على المنتج.

كيفية التقديم على قرض الشركة السعودية للتمويل