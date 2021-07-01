’’iq-results’’ نتائج السادس الابتدائي 2021 الدور الأول من وزارة التربية العراقية

نتائج السادس الابتدائي 2021 الدور الأول. توفرها وزارة التربية العراقية خلال شهر جويلية، فبعد أن انتهت امتحانات الطلاب بالمرحلة الابتدائية للتعليم الأساسي، أصبحت الوزارة علي أهبة الاستعداد لتقديم كافة النتائج لجميع طلابها، حيث يتم إعلان أخر الأخبار بخصوص موعد نتاءج السادس ابتدائي عبر السومرية نيوز بالعراق. كما تتوفر نتائج الصف السادس الابتدائي الدور الاول 2021 موقع نتائجنا في جميع المحافظات من الوزارة.

نتائج السادس الابتدائي 2021 الدور الأول

أكد وزير التربية العراقية. الدكتور علي حميد مخلف، يتابع أخر تطورات النتائج للفصل الثاني شخصياً علي مدار الفترة الماضية. وقد أعلنت وزارة التربية النتائج النهائية لتربية البصرة لطلبة (الخارجي ، محو الامية) / السادس الابتدائي / للعام الدراسي الحالي ٢٠٢٠-٢٠٢١ / الدور الأول، كما تم توفير رابط وزارة التربية العراقية لاستعلام نتائج سادس ابتدائي رسمياً.

أعلنت الوزارة سابقاً أسماء الطلبة المقبولين في “مدارس الموهوبين” ضمن محافظات (البصرة ، ميسان ، ذي قار) للصف الرابع الابتدائي والأول المتوسط للعام الدراسي الماضي (٢٠٢٠-٢٠٢١)، وذكرت هيأه رعاية الموهوبين أن “القبول تم وفق الشروط والضوابط التي أقرتها الوزارة”.

رابط التربية العراقية نتائج الصف السادس ابتدائي ٢٠٢١ نتائجنا

يمكن لكافة طلاب وطالبات المراحل المختلفة بمحافظات العراق، أن يقوموا بالاستعلام عن النتائج النهائية عن طريق الخطوات المرفقة إليكم كالآتي:

الدخول إلي رابط الوزارة، وزارة التربية العراقية.

تحديد النتائج للسادس بالدور الأول.

كتابة البيانات الخاصة بكم المطلوبة.

الضغط علي استعلام.

وفرنا بهذه الخطوات السابقة لكم، شرح مبسط للاستعلام عن النتائج بالعراق في كافة المحافظات، كما نحيطكم علماً أنه من خلال قناة وزارة التربية عبر التليجرام يمكنكم الحصول علي كافة النتائج بكل سهولة، والذي يوفره الدكتور علي حميد مخلف شخصياً ومتابعة دوريه.

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ذكرت وزارة التربية العراقية، أن عمليات الرصد للدرجات وتصحيح الدفاتر قائمة منذ الوهلة الأولي التي انتهت فيها مرحلة الاختبارات، وسيمكنكم الاستعلام عن الدرجات خلال الوزارة، وسنوفر لكم عن طريق ’’موقع ثقفني’’ كل ما يخص النتائج، ويمكنكم بكل سهولة استخدام رابط نتائجنا نتائج الصف السادس الابتدائي 2021 الدور الأول بكل محافظات العراق.