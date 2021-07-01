منصة مدرستي || كيفية تسجيل الدخول على منصة مدرستي والتواصل مع المعلمين اونلاين

منصة مدرستي في المملكة العربية السعودية حيث فكرت العديد من الدول في الفترة السابقة في إيجاد طرق بديلة من أجل تعويض الطلاب عن الذهاب إلى المدرسة في ظل ظروف انتشار الفيروس المستجد للحرص على حياة الطلاب والمعلمين من الإصابة بهذا الفيروس المنتشر، لذا قامت وزارة التربية والتعليم بالمملكة بتوفير هذه المنصة التعليمية كي يتمكن الطالب من الدخول عليها وعمل تسجيل الدخول وبالتالي معرفة جدول الحصص للمواد الدراسية المقررة عليهم خلال هذا العام الدراسي.تسجيل الدخول على منصة مدرستي
منصة مدرستي من المنصات التعليمية والتي تعمل الوزارة على تطويرها كي تناسب الطلاب والقدرة على أداء مهام التدريس وتيسير كل المواد الدراسية كما أن الطالب يقوم بتلقي المواد التعليمية عن بعد من خلال الفصول الافتراضية من دون الاضطرار للذهاب إلى المدرسة، في ظل تفشي المرض ويمكنكم تسجيل الدخول على مدرستي من خلال الخطوات التالية:
- الدخول على رابط منصة مدرستي.
- يتمكن كل من الطلاب والكوادر التعليمية من الدخول من خلال اختيار أيقونة حساب مايكروسوفت.
- قم بكتابة الاسم وكلمة المرور الخاصة بك.
- النقر على زر تسجيل الدخول ومنها تدخل على المنصة في الحال.
حرصت وزارة التربية والتعليم السعودية على تطوير منصة مدرستي وبالتالي طريقة التواصل بين كل من المعلم والطالب بشكل سهل وسريع عبر شبكة الإنترنت من خلال اتباع الآتي:
- الدخول على موقع منصة مدرستي.
- كتابة اسم الدخول وكلمة المرور.
- سوف تظهر لك قائمة جانبية اختر منها تبويب غرفة المدرسين.
- قم باختيار المدرس الذي ترغب في التواصل معه للاستفسار عن سؤالك في المقررات الدراسية.
- سجل السؤال الخاص بك من خلال الخانة المخصصة لذلك وإرساله للمعلم كما تتمكن من إضافة أية ملفات مرفقة.
- الضغط على زر الحفظ.
- بهذا تكون تمكنت من إرسال سؤالك للمعلم ويمكنكم بهذه الطريقة تبادل الأسئلة والإجابات.
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منصة مدرستي في المملكة العربية السعودية حيث فكرت العديد من الدول في الفترة السابقة في إيجاد طرق بديلة من أجل تعويض الطلاب عن الذهاب إلى المدرسة في ظل ظروف انتشار الفيروس المستجد للحرص على حياة الطلاب والمعلمين من الإصابة بهذا الفيروس المنتشر، لذا قامت وزارة التربية والتعليم بالمملكة بتوفير هذه المنصة التعليمية كي يتمكن الطالب من الدخول عليها وعمل تسجيل الدخول وبالتالي معرفة جدول الحصص للمواد الدراسية المقررة عليهم خلال هذا العام الدراسي.تسجيل الدخول على منصة مدرستي
منصة مدرستي من المنصات التعليمية والتي تعمل الوزارة على تطويرها كي تناسب الطلاب والقدرة على أداء مهام التدريس وتيسير كل المواد الدراسية كما أن الطالب يقوم بتلقي المواد التعليمية عن بعد من خلال الفصول الافتراضية من دون الاضطرار للذهاب إلى المدرسة، في ظل تفشي المرض ويمكنكم تسجيل الدخول على مدرستي من خلال الخطوات التالية:
- الدخول على رابط منصة مدرستي.
- يتمكن كل من الطلاب والكوادر التعليمية من الدخول من خلال اختيار أيقونة حساب مايكروسوفت.
- قم بكتابة الاسم وكلمة المرور الخاصة بك.
- النقر على زر تسجيل الدخول ومنها تدخل على المنصة في الحال.
حرصت وزارة التربية والتعليم السعودية على تطوير منصة مدرستي وبالتالي طريقة التواصل بين كل من المعلم والطالب بشكل سهل وسريع عبر شبكة الإنترنت من خلال اتباع الآتي:
- الدخول على موقع منصة مدرستي.
- كتابة اسم الدخول وكلمة المرور.
- سوف تظهر لك قائمة جانبية اختر منها تبويب غرفة المدرسين.
- قم باختيار المدرس الذي ترغب في التواصل معه للاستفسار عن سؤالك في المقررات الدراسية.
- سجل السؤال الخاص بك من خلال الخانة المخصصة لذلك وإرساله للمعلم كما تتمكن من إضافة أية ملفات مرفقة.
- الضغط على زر الحفظ.
- بهذا تكون تمكنت من إرسال سؤالك للمعلم ويمكنكم بهذه الطريقة تبادل الأسئلة والإجابات.
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