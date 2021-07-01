’’bem.onec.dz’’ كشف النقاط للفصل الثاني فضاء اولياء التلاميذ 2021 نتائج التعليم المتوسط

فضاء اولياء التلاميذ لاستخراج كشف النقاط 2021 الفصل الثاني. وفرته وزارة التربية الوطنية من أجل استخراج نتائج شهادة التعليم المتوسط بكافة الولايات الجزائرية، وأكدت الوزارة أن موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات يوفر كافة الخدمات الإلكترونية التي تخدم طلاب وطالبات الجزائر. فبعد إعلان نتيجة التعليم الابتدائي، أكد وزير التربية ومتحدثيها الإعلامين، أن موقع ثروة فضاء الأولياء 2021 المتوسط يتيح لكم التسجيل الآن والحصول علي معدلات الفصل الثاني بكل سهولة.

فضاء اولياء التلاميذ 2021 المتوسط

أتاحت الوزارة تسجيل فضاء أولياء التلاميذ لاستخراج كشف نقاط الفصل الثاني بالبيانات الشخصية للتلميذ ووليه. وقد بدأت عمليات التسجيل مبكراً علي الموقع منذ شهر مضي، ويمكنكم حالياً التسجيل واستخدام مزايا الموقع الإلكتروني عن طريق الخطوات المرفقة إليكم الآن لتسهيل الحصول علي معدلات الفصل الثاني بكل سهولة كالآتي:

تسجيل الدخول عبر رابط موقع الفضاء للنتائج.

tharwa.education.gov.dz.

الضغط على أيقونة كشف النقاط.

اختيار المرحلة التعليمية التابع لها التلميذ.

قم باختيار اسم التلميذ المراد الاستعلام عن نتائجه.

سوف تفتح نافذة جديدة تضم علامات الطالب في كافة المواد الدراسية المقررة عليه.

اضغط على سحب كشف النقاط لطباعته.

نتائج شهادة التعليم المتوسط 2021 bem.onec.dz

يتيح لنا الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات الرسمي، رابط نتائج البيام عبر bem.onec.dz، والذي يقدم لنا كشوف المواد كاملة للتمكن من الحصول علي المعدل بالكامل لكل تلميذ علي حدي. ويمكنكم بكل سهولة التسجيل والحصول من خلال موقع فضاء الأولياء 2021 ثروة. بعد التسجيل تمتلكون بيانات شخصية للدخول من أجل استظهار كشف النقاط فور إعلانه رسمياً.

رابط فضاء الأولياء نتائج البيام 2021

يتيح لنا موقع فضاء أولياء التلاميذ 2021 نتائج التعليم المتوسط بكل سهولة، حيث يمكنكم بعد التسجيل من خلال موقع ثروة للنتائج، أن تستعلموا وفق الخطوات الآتية:

يتم الدخول إلي موقع الديوان الوطني لنتيجة متوسط ’’bem.onec.dz’’.

كتابة رقم التسجيل الخاص بكم.

تسجيل الرقم السري الخاص بكم.

كتابة الرمز الظاهر علي الشاشة.

الضغط علي استظهار النتيجة.

يمكنكم كذلك ترك تعليقاتكم من أجل الحصول علي إشعار فور صدور النتائج لكافة الولايات. حيث يتم تنبيهكم بمساعدة خدمة التسجيل في فضاء الاولياء نتائج شهادة التعليم المتوسط معدلات الفصل الثاني 2021.