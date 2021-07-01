أخيراً.. تيليغرام تطلق محادثات الفيديو الجماعية

أعلنت شركة تيليغرام أن التحديث الأخير للتطبيق سيتيح للمستخدمين خاصية محادثات الفيديو الجماعية، ويأتي هذا الإعلان متأخراً بعد أكثر من عام على إعلانها قرب إطلاق هذه الخدمة.
وحسب الإعلان فإن هذه الخاصية ستكون متاحة لمستخدمي التيليغرام على أي جهاز، سواء كان آيفون أو أندرويد أو جهاز كمبيوتر.
ولكن تأتي هذه الخاصية بشكل مختلف عن غيرها، حيث تتيح اتصال فيديو لثلاثين مشاركاً كحد أقصى، مع إمكانية أن يكون هناك في نفس الغرفة عدد لا محدود من المشاركين صوتياً. هذه الخاصية قد تكون مناسبة للفعاليات التي يكون فيها مجموعة محددة من المتحدثين التي تستهدف عدداً لا محدوداً من الجمهور.
ومع ذلك أعلنت الشركة أنه سترفع السقف لأكثر من ثلاثين مشاركاً فور تمكنها من ذلك.
وأعلنت الشركة عن بعض الميزات الخاصة بهذه المكالمات الجماعية، منها إمكانية تثبيت اتصال فيديو ليكن هو الفيديو الرئيسي الذي يظهر للجميع، كما يمكن لأي مشارك مشاركة شاشة كمبيوتره أيضاً بالإضافة إلى اتصاله بالفيديو.
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