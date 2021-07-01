نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقديم اعتراض الدعم التكميلي وطريقة تسجيل التظلمات عبر صندوق المعونة الوطنية takaful naf في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقديم اعتراض الدعم التكميلي من أكثر الخدمات التي يقوم الكثير من المواطنين الأردنيين بالبحث عنها، حيث يبحثون عن كيفية تسجيل التظلمات عبر صندوق المعونة الوطنية ، وهذه الخدمة يستحقها كل من لم يحصل على خدمة دعم الخبز وخدمة دعم عمال المياومة المتضررين.

تقديم اعتراض الدعم التكميلي

زاد البحث في الأيام الأخيرة عن طريقة تقديم تظلم اعتراض الدعم التكميلي من قبل المواطنين الأردنيين الذين لم يأخذوا المساعدات المقدمة من الحكومة الأردنية وهم خدمتي دعم الخبز والخدمة المادية لعمال المياومة، وذلك بسبب الظروف الصعبة الخاصة التي يشهدها العالم، وهذه هي خطوات تقديم التظلم:

أولا: قم بالدخول إلى الموقع الرسمي لصندوق المعونة الوطنية.

ثانيا: ثم قم بالذهاب على خيار تقديم طلب دعم عمال المياومة.

ثالثا: ثم ستظهر لك رسالة تؤكد اشتراكك في هذه الخدمة من عدمها.

رابعا: ثم بعد ذلك تقوم بالنقر على كلمة نعم لتقديم التظلم.

خامسا: ثم قم بكتابة جميع البيانات المطلوبة منك بدقة شديدة وهي كتابة الرقم القومي الخاص بك، ورقم التحقق.

سادسا: ثم بعد ذلك قم بتأكيد وإرسال الطلب، ومن ثم يمكنك متابعة الطلب من خلال زيارة الموقع.

علماً بأن هذه الخدمة متوقفة حاليا، وعادة ما تقدم المملكة الأردنية العديد من الخدمات والمعونات لشعبهم خاصة في الظروف الصعبة كي تدعم مواطنيها وتوفر لهم سبل الحياة الكريمة.

رقم هاتف الدعم التكميلي

يمكن للجميع الاتصال بصندوق المعونة الوطنية على رقم 065635430، وذلك للاجابة عن استفسارات أو شكاوي في حالة الإستعلام عن الطلب، كما يمكن ارسال رسالة قصيرة عبر : 180 رمز – 94444.

صندوق المعونة الوطنية

هذه الخدمات مقدمة من قبل الحكومة الأردنية وذلك لمساعدة الكثير من الأسر الأردنية متوسطة الدخل ومنخفضة

الدخل خصوصا في الأزمة الصعبة التي يشهدها العالم أجمع وأثرت عليه سلباً، ولذلك قدموا لهم خدمتين لمساعدتهم

وهي خدمة دعم الخبز، وخدمة عمال المياومة حيث قاموا بصرف معونة مادية لهم، وكشف صندوق المعونة الوطنية

عن صرف المعونة المادية لأكثر من ثلاث عشر ألف أسرة من أسر عمال المياومة، وقد قدمنا لكم في هذا المقال

خطوات تقديم اعتراض الدعم التكميلي في الأردن.