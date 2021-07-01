برنامج ريف وشروط وخطوات التسجيل وكم مبلغ الدعم الريفي ومتى ينزل عبر reef.gov.sa

برنامج ريف من البرامج التي سال عنها المواطنون في كل أنحاء المملكة العربية السعودية، فقد صرحت وزارة البيئة والزراعة والمياه السعودية، عن إطلاق منصة ريف الإلكترونية لدعم المزارعين على ارض المملكة، سنقد لكم في هذا المقال كل ما تحاج معرفة عن برنامج دعم الريف المقدم من الحكومة السعودية، لأبناء الشعب السعودي الممتهنين بالزراعة أو العاملين في القطاع الزراعي.

ما هو برنامج ريف

يسال الكثير من السعوديين ما هو الدعم الريفي؟ برنامج دعم ريف دشنته وزارة البيئة والمياه الزراعية السعودية لخدمة فئات المشتغلين بالزراعة والمشتغلين بخدمات القطاع الزراعي والقطاعات المرتبطة به، إيمانا من الحكومة السعودية بدور الزراعة في التنمية الريف السعودي ولتحقيق رؤية المملكة 2030، لتحسين القطاع الزراعي، ورفع المستوى المعيشي لصغار المزارعين، وزيادة الكفاءة الإنتاجية في القطاع الزراعي، وتحسين أوضاع المعيشة في الريف السعودي، والاستغلال الأمثل للأراضي الصالحة للزراعة وللموارد الزراعية المتاحة.

شروط التسجيل في برنامج دعم ريف

شروط دعم ريف للعاطلين حددتها الوزارة للمزارعين العاطلين عن العمل ولمعونة الأسر المنتجة عبر عدة شروط وهي:

البرامج متاح للمواطنين السعوديين من الجنسين، فيشترط في المتقدمين للبرنامج أن يكون مواطن سعودي.

أن يمتهن المستفيد من البرنامج أحد المهن الزراعية المحددة من البرنامج، وأن يكون يؤدى المهن بنفسه، ويقطن المناطق الجغرافية التي يحددها البرنامج.

ألا يكون المستفيد لدية وظيفة أخرى مسجل عليها في القطاع العام أو القطاع الخاص.

لابد أن يكون عمر المتقدم للبرنامج واحد وعشرون عاما فأكثر.

إجمالي الدخل الشهري للمستفيد من البرنامج اقل من ستة ألاف ريال سعودي.

الحد الأقصى لبرامج الدعم المالي المباشر التي يستفيد منها المواطن ثلاث برامج فقط، ولابد ألا يزيد مبالغ برامج الدعم المباشر الممنوحة له كلها عن أربعة وخمسون ألف ريال سعودي في العام الواحد.

يقدم المستفيد ما يثبت صلاحيته لمزاولة أحد المهن الزراعية المبينة بالبرنامج.

صلاحية المتقدم من الناحية الصحية والفنية لمزاولة المهنة.

ملكية المتقدم لحساب بنكي مسجل باسمة ويكون حساب نشط لإتمام التسجيل في بوابة ريف.

يجب أن تحصل الأسرة المتقدمة على الدعم على وثيقة العمل الحر، المقدمة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

طريقة التسجيل في دعم ريف قم بالدخول عبر البوابة الإلكترونية لبرنامج ريف.

ثم من صفحة موقع ريف اضغط على خيار ابدأ بطلب الدعم.

أنشئ حساب لك على منصة ريف.

اكتب بيانات التسجيل في بوابة ريف، وضع بياناتك الشخصية بكل دقة.

يعد تسجيل البيانات سترسل لك رسالة نصية على رقم جوالك الذي قمت بتسجيله بها رمز التحقيق الخاص بك.

قم بإدخال رمز التحقيق الخاص بك وقم بكاتبة رقم حسابك البنكي ثم اضغط على حفظ.

بذلك سيتم تفعيل حسابك

بذلك سيتم تفعيل حسابك ادخل بعد ذلك قم بدخول عبر بوابة ريف تسجيل الدخول وقدم طلبك عبر البوابة.

قم بالضغط على التقديم، الموجودة أسفل القطاع الزراعي المقدم علية.

قم بإرفاق الملفات المطلوبة، ولكن احرص على التقديم في ثلاث برامج فقط.

سيقوم المختصين بدراسة طلبك خلال 60 يوم، وفي حالة الموافقة سيتم صرف البالغ على حسابكم البنكي.

طريقة التسجيل في برنامج ريفمتى ينزل دعم ريف؟

سؤال يتردد عن موعد صرف دعم ريف من كل شهر، فقد نوهت الوزارة أن الدعم يتم صرفه شهرياً، ابتدأ من اليوم الأول حتى اليوم العاشر من الشهر الميلادي، ويتم تحيد اليوم حسب القطاع المسجل به.

أما سؤال متى ينزل دعم ريف بعد التسجيل فهو ينزل بع 60 يوم عمل، من تقديم الطلب في حالة ان كانت كل الشروط تنطبق عليك وقمت بتقديم كافة المستندات المطلوبة.

كم مبلغ دعم ريف؟

يسال المشتغلين بالزراعة عن كم دعم ريف، فالدعم يتم صرفه بحد أقصى 54 ألف ريال سعودي سنوياً، للقطاعات الثلاث التي قدم فيها المستفيد، وهو الحد الأقصى للدعم في العام.