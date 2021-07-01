شروط التقديم بمدارس البريد وعناوين المدارس والأوراق المطلوبة للتقديم

شروط التقديم بمدارس البريد بعد إنهاء الطلاب لامتحانات الشهادة الإعدادية ومعرفتهم لنتيجة الاختبارات، أصبح كل طالب يبحث وراء المدرسة التي سيلتحق بها للتعليم ما بعد المرحلة الإعدادية، وما هي شروطها ودرجة القبول بها، واليوم سنتحدث عن مدارس البريد وهى أحد اهتمامات الطلاب إذ تعتبر بديلا جيدا عن مدارس الثانوية العامة، إذ ان مجموع القبول بها أقل بشكل كبير من المجموع المسموح به لمدارس الثانوية العامة، ولأن الكثير من الطلاب يبحثون وراء هذه المدارس أكتب لكم مقالي هذا الذى سأوضح به بعض التفاصيل المتعلقة بمدارس البريد.

أن يكون عمر المتقدم عن يبدا أول شهر أكتوبر القادم لا ينبغي أن يقل عن أربعة عشرا عاما ولا يزيد عن سبعة عشرا.

ان تكون جنسية الطالب المتقدم مصري من أبوين مصريين الجنسية.

اجتياز الطالب باختبار القدرات التي تقدمها مدارس البريد.

حصول الطالب على الحد الأدنى المقرر للقبول بمدارس البريد للسنة الدراسية ٢٠٢١/٢٠٢٢.

شروط التقديم بمدارس البريدتنسيق مدارس البريد لسنة ٢٠٢١/٢٠٢٢

إلى وقتنا هذا لم يتم الإعلان عن تنسيق القبول بمدارس البريد ولكن كان تنسيق السنة السابقة كذلك: حيث أوضحت وزارة التربية والتعليم أن الحد الأدنى للقبول بمدارس البريد هو ٢٦٠ درجة كحد أدنى.

وسيتم نشر تنسيق القبول بمدارس البريد على الموقع الرسمي لوزارة التربية و التعليم.

عناوين مدارس البريد في مصر

مدارس البريد متوفرة في مصر في 7 محافظات وهم:

القاهرة: مدرسة البريد المصري العنوان: البريد-العطار-قسم شبرا. الغربية: مدرسة البريد في الغربية العنوان: شارع الجلاء قم ثان طنطا. المنيا: مدرسة البريد في المنيا: مركز المنيا بجوار جنينة المعلمين. البحيرة: مدرسة البريد في دمنهور، العنوان شارع محمد عبدة دمنهور محافظة البحيرة. أسيوط: مدرسة البريد في أسيوط، العنوان شارع فهمي النقراشي مدينة أسيوط. الشرقية: مدرسة البريد بالزقازيق، العنوان: قسم أول زقازيق- الحريري – شارع المعهد الديني. بنى سويف:مدرسة البريد ببنى سويف العنوان شارع صفية زغلول بنى سويف.

بيان نجاح الطالب في امتحان الشهادة الإعدادية.

أصل شهادة ميلاد كمبيوتر للطالب.

شهادة حسن سير وسلوك من مدرسته الإعدادية.

إقرار موافقة كتابية من ولى امر الطالب بالتحاق نجلة بالمدرسة.

ملف تقديم في مدرسة البريد، وهو متوفر بكافة مدارس البريد في الجمهورية.

صورة شخصيه حديثة للطالب 4×6.

أوراق التقديم في مدارس البريد 2021

قدمنا لكم شروط التقديم بمدارس البريد وعناوينها في مصر، وأيضاً جميع الأوراق المطلوبة.