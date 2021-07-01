بيانكا المليونيرة الصغيرة .. من أين أتت بهذه الملايين؟

أظهرت أرقام دائرة الضرائب أن المؤثرة والمشهورة السويدية بيانكا إنغروسو والتي تبلغ من العمر 26 عاماً قد بلغ دخلها في العام المنصرم 202 مليون كرون سويدي، وهو ما يعادل تقريباً 23 مليون دولار أميركي.

بيانكا المولودة أواخر عام 1994 برزت منذ سنوات كمؤثرة على السوشال ميديا، ومدوّنة، ولها تجارب في الغناء، وشاركت وهي صغيرة في نسخة الصغار من مسابقة يوروفيجين الغنائية عام 2006 ووصلت للمرتبة الثانية.

وزادت شهرتها إلى حد أن أصبحت أحد أعضاء لجنة التحكيم في النسخة السويدية من برنامج المواهب الشهير Sweden Got Talent بدءاً من عام 2018.

وتأتي بيانكا من عائلة معروفة بالفنون، حيث اشتهر العديد من أفراد العائلة في أداء فنون مختلفة كالموسيقى والرقص والغناء، فأمها ممثلة ومغنية سويدية معروفة، وأبوها راقص من أصول سويدية وإيطالية، وجدتها ممثلة سويدية اشتهرت كثيراً بالأداء الصوتي.

يأتي ربع هذا المبلغ كعائد من ملكيتها لشركتها الخاصة، في حين تأتي ثلاثة أرباع هذا المبلغ من بيعها لجزء من ملكيتها في شركة مستحضرات تجميل CAIA والتي شاركت في تأسيسها وتظهر فيه أيضاً باسمها وصورتها كعلامة تجارية لمستحضرات التجميل.

وكانت بيانكا قد أطلقت علامتها التجارية CAIA في عام 2018 وحققت نجاحاً كبيراً منذ ذلك الحين.